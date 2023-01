Brad Pitt et sa petite amie Ines de Ramon célèbrent NYE au Mexique – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Maintenant que Brad Pitt59 ans, sort officiellement avec Inès de Ramon, 30 ans, il était normal qu’ils sonnent la nouvelle année ensemble. Le couple, qui a commencé à traîner publiquement à la mi-novembre, a célébré le Nouvel An ensemble à Cabo San Lucas, au Mexique, selon GENS. Une source a également déclaré à la publication que le Train à grande vitesse l’acteur et la créatrice de bijoux “s’amusent” ensemble. «Ils ont une bonne chose en cours. Il n’y a pas de stress. Brad en profite », a partagé la source.

L’initié a également révélé que Brad “ne voit personne d’autre en ce moment” à part Ines. Il s’agit de la première relation publique de Brad depuis son divorce en 2016 avec Angelina Jolie, 47 ans, qui est la mère de ses six enfants. “Il passe plus de temps avec Ines”, le GENS source a également dit à propos de Brad. “Il est très heureux”, ont-ils ajouté.

Avant le voyage au Mexique, Brad et Ines ont célébré ensemble le 59e anniversaire de l’acteur à Hollywood, moins d’une semaine avant Noël. Des paparazzi ont surpris le couple en ville pour le grand soir de Brad. Avant ce rendez-vous nocturne, des sources ont déclaré Divertissement ce soir que Brad et Ines “voient où vont les choses et s’aiment”.

La toute première soirée publique de Brad et Ines a eu lieu à un bono concert le 13 novembre. Par la suite, un GENS a révélé que Brad et Ines sortaient déjà ensemble depuis “quelques mois”, suite à la séparation d’Ines de Les journaux de vampires Star Paul Wesley40 ans, plus tôt en 2022.

Alors que la romance de Brad avec Ines continue de se réchauffer, l’acteur est toujours aux prises avec un conflit de garde très médiatisé et volatil avec son ex-femme Angelina, au sujet de leurs six enfants. Les célèbres ex sont également en désaccord sur leur domaine viticole français précédemment partagé.

