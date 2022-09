Brad Pitt et Nick Cave font des débuts surprises dans l’art en Finlande

HELSINKI – Brad Pitt d’Hollywood et le musicien australien Nick Cave ont fait leurs débuts en tant qu’artistes dans une exposition en Finlande qui présente sculptures et céramiques créées par la star de cinéma et l’auteur-compositeur-interprète. Le musée d’art Sara Hilden, situé dans la ville de Tampere, dans le sud de la Finlande, devait initialement exposer uniquement la grande variété d’œuvres de l’artiste britannique Thomas Houseago – connu pour ses sculptures – mais il aurait persuadé le musée d’inclure des œuvres de ses amis Pitt et Grotte.

“Cave et Pitt sont déjà renommés dans leurs domaines respectifs de la musique et du cinéma, mais c’est la première fois qu’ils exposent leurs œuvres d’art – des pièces qui ont été créées au cours d’un dialogue continu avec Houseago”, a déclaré le musée finlandais.

Pitt et Cave se sont rendus à Tampere, une ville universitaire connue pour sa culture et sa scène musicale dynamiques, pour un événement de pré-ouverture samedi. Les médias finlandais ont rapporté que les deux hommes ont reconnu être excités et nerveux à l’idée de présenter leur art en public pour la première fois.

Parmi les neuf œuvres exposée par Pitt, 58 ans, est une structure en forme de maison moulée en silicone transparent et tirée avec des balles et un panneau de plâtre représentant une scène de tir.

Pitt aurait commencé à faire de l’art céramique suite à son divorce avec Angelina Jolie en 2017.

“Pour moi, tout est une question d’auto-réflexion”, a déclaré Pitt à la chaîne de télévision publique finlandaise YLE. “Il s’agit, vous savez, où ai-je mal tourné dans mes relations ? Où ai-je raté?

“C’est né de la propriété de ce que j’appelle un inventaire radical de moi-même, devenant vraiment horriblement honnête avec moi et … en tenant compte de ceux que j’ai pu blesser et des moments où je viens de me tromper”, a déclaré l’acteur américain oscarisé. et producteur de films a déclaré à YLE.

De Cave, connu pour sa voix de baryton sombre en tant que leader de son groupe Nick Cave and the Bad Seeds, l’exposition présente une série de figurines en céramique qui dépeignent la vie du diable. Il a conçu, peint et émaillé les 17 personnages entre 2020 et cette année.

“Je voulais faire du diable parce que j’aime le rouge. Et j’aime la couleur rouge glaçure », a déclaré Cave à YLE. “Finalement, j’ai décidé de faire l’histoire de la vie du diable. Pour moi personnellement, cela évoque quelque chose à propos de l’idée de pardon ou du besoin d’être pardonné. C’est un travail très personnel pour moi.