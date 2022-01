Brad Pitt et Lykke Li ne sont que des «amis artistiques» malgré les rumeurs de romance: rapport

Il semble que les rumeurs d’une romance entre Brad Pitt et Lykke Li ne soient que cela – des rumeurs.

Ces derniers jours, des spéculations avaient fait surface sur le fait que l’acteur de 58 ans et le chanteur de 35 ans avaient commencé une relation, mais une source a récemment clarifié l’air, révélant que la relation entre les deux est purement platonique.

Un initié a déclaré au magazine People que l’interprète de « Little Bit » est membre d' »un grand groupe d’amis artistes qui [Pitt] aime passer du temps avec. »

L’actrice Alia Shawkat est un autre membre de ce groupe, a déclaré la source. Les représentants de Pitt et Li n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

« Il aime aussi avoir des amies », ont-ils ajoutée, notant que l’actrice oscarisée « reste toujours en contact avec Nicole [Poturalski]. »

Pitt et Poturalski, un mannequin allemand, ont eu une relation amoureuse à l’été 2020. Cependant, à cet automne, ils se seraient séparés.

Les années précédentes, les fans se demandaient également si Pitt et Shawkat, aujourd’hui âgé de 32 ans, sortaient ensemble, mais elle a démenti les rumeurs.

De plus, l’actrice de « Being the Ricardos » a récemment déclaré Le new yorker que Pitt « n’était pas au courant » qu’il y avait des rumeurs les entourant à l’époque.

« Il ne lit pas ce s—« , a-t-elle expliqué.

Pitt a eu une longue histoire de relations à Hollywood, ayant été liée à de nombreux noms célèbres, dont Jennifer Aniston. Les deux se sont mariés de 2000 à 2005.

Il a également été marié à Angelina Jolie de 2014 à 2019. L’ancien couple reste enfermé dans une bataille pour la garde de leurs enfants. Au total, ils en partagent six : Maddox, 20 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 15 ans, Vivienne, 13 ans et Knox, 13 ans.

Pitt est également sorti avec Juliette Lewis et Gwyneth Paltrow.

Pour sa part, Li – née Li Lykke Timotej Zachrisson – n’a été publiquement liée à aucune superstar, mais elle a accueilli un enfant en 2016, appelant le producteur de musique Jeff Bhasker son « amour et bébé papa » sur Instagram quelques jours seulement après l’annonce de la naissance.