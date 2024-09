Brad Pitt et les projets de bébé d’Ines De Ramon s’intensifient : rapport

Photo : Brad Pitt et les projets d’Ines De Ramon concernant leur bébé s’intensifient

Brad Pitt serait impatient de commencer un nouveau chapitre avec Ines De Ramon.

Alors que la relation de Brad Pitt avec les enfants d’Angelina Jolie est devenue plus tendue en raison du divorce difficile de l’ancien couple, une source proche a récemment confié à Magazine Closer que le Les loups L’acteur est déterminé à accueillir son 7e enfant.

Ils ont lancé la discussion en partageant : « Brad et Ines adoreraient avoir un bébé ensemble. »

La source a également mentionné : « C’est quelque chose qu’ils prennent tous les deux au sérieux et il a clairement fait savoir que ce ne serait pas une situation unique. »

« Il ne doute pas qu’Inès fera une maman merveilleuse », a fait remarquer la confidente avant d’aborder un nouveau sujet de discussion.

Ce rapport intervient dans un contexte Nous Hebdomadaire a rapporté que « Brad adore présenter Ines à ses amis parce qu’elle est une joie à côtoyer. »

Selon leur pronostiqueur, « elle fait ressortir le meilleur de Brad » et « son soutien a montré à Brad qui elle est vraiment en tant que partenaire ».

« Cela a beaucoup compté pour lui et les a rapprochés. Brad a beaucoup de jours de hauts et de bas, et [Ines] « Elle a été son roc à travers tout cela. Elle a vraiment bon cœur », ont-ils également révélé.