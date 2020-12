Brad Pitt et Jennifer Aniston semblaient être comme n’importe quel autre couple amoureux alors qu’ils s’embrassaient et se blottissaient sur une plage des Caraïbes le jour du Nouvel An 2005.

En regardant le couple amoureux, il était presque impossible de deviner que sept jours plus tard, ils annonceraient leur séparation.

Les rumeurs sur la proximité croissante de Brad avec sa co-star de M. et Mme Smith, Angeline Jolie, avaient tourmenté le couple pendant des mois, mais pendant ces dernières vacances fatidiques, Brad – qui fête ses 57 ans aujourd’hui – n’avait apparemment d’yeux que pour sa femme.

Les habitants d’Anguilla ont raconté comment les deux hommes étaient «l’un sur l’autre» et «semblaient heureux» pendant la pause avec la meilleure amie de Jen, Courteney Cox, et son mari d’alors, David Arquette.

« Quand [Brad and Jen] a dîné ensemble le soir du nouvel an, son bras était autour d’elle toute la nuit », a noté Janice Min, rédactrice en chef de US Weekly.







«Lors de cette dernière promenade [on the beach], il a ramassé une coquille pour elle. C’était toujours très doux et romantique.

Alors qu’est-ce qui ne va pas?

Une source a déclaré au magazine People qu’ils avaient déjà décidé de se séparer avant les vacances pré-réservées, mais a pensé: « Nous devrions toujours y aller et passer un bon moment ».

Cependant, selon le livre de 2011, Confidentiel: La vie de l’agent secret transformé en magnat d’Hollywood, c’est pendant les vacances que Brad a finalement révélé ses sentiments pour Angelina.

Arnon Milchan, qui a produit M. et Mme Smith, a déclaré: « Au début, Jen ne croyait pas qu’il était impliqué avec Angelina. Elle a commencé à poser des questions mais personne ne lui disait quoi que ce soit parce qu’ils étaient fidèles à Brad, alors elle lui a demandé un point vide. Il l’a nié. «







Et les auteurs Meir Doran et Joseph Gelman ont affirmé qu’il avait finalement craqué pendant leur absence.

« Il a finalement admis qu’il était amoureux d’Angelina. Jen était furieuse et l’a mis à la porte », ont-ils écrit.

Le 7 janvier, alors qu’il était encore en vacances, le couple a apparemment appelé leurs proches avant de publier une déclaration commune confirmant leur séparation.

« Pour ceux qui suivent ce genre de choses, nous aimerions expliquer que notre séparation n’est le résultat d’aucune des spéculations rapportées par les tabloïds », ont-ils déclaré au magazine People.

« Cette décision est le résultat d’une réflexion approfondie. Nous restons heureusement des amis engagés et attentionnés, avec beaucoup d’amour et d’admiration l’un pour l’autre. »

Mais un jour plus tard, une «Jen visiblement désemparée» aurait été vue «essuyant des larmes sur son visage», alors qu’ils attendaient de prendre leur vol de retour à l’aéroport de St. Maarten.

Brad a déménagé mais tous deux ont initialement gardé leurs alliances au milieu des affirmations selon lesquelles ils se «fréquentaient» et la séparation pourrait ne pas être permanente.

« [They] ne s’est pas séparé à cause d’un problème grave. C’est un peu de beaucoup de choses, tout emballé … »a déclaré un initié à l’époque.

«Autant ces deux personnes se soucient l’une de l’autre, et elles se soucient vraiment l’une de l’autre, elles veulent juste quelque chose de différent. Elles s’aiment toujours.»







Mais Jen a demandé le divorce au motif de «différences irréconciliables» quelques semaines à peine avant que Brad ne soit photographié en vacances avec Angelina et son fils Maddox, alors âgé de trois ans, à Diani Beach, au Kenya.

Pendant des années après que Brad a nié qu’il y avait eu une « liaison ignoble », Angelina a jailli en 2006 du fait qu’elle « avait hâte de se rendre au travail » pour être avec lui.

« Tout ce que nous avions à faire les uns avec les autres, nous avons juste trouvé beaucoup de joie ensemble et beaucoup de vrai travail d’équipe. Nous sommes juste devenus une sorte de paire », a-t-elle déclaré à Vogue dans une interview que Jen qualifierait plus tard de « pas cool ».

« Il nous a fallu jusqu’à la fin du tournage, je pense, pour nous rendre compte que cela pourrait signifier quelque chose de plus que ce que nous nous étions permis de croire », a poursuivi Angelina.

«Et puis la vie s’est développée d’une manière où nous pouvions être ensemble, où nous nous sentions comme quelque chose que nous ferions, nous devrions le faire.

Brad et Angelina ont eu cinq autres enfants avant de divorcer dans une flambée d’amertume en 2016.