Brad Pitt et Jennifer Aniston ne se réunissent pas à l’aéroport : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : RCP / BACKGRID

Brad Pitt et Jennifer Aniston tous deux ont récemment apprécié des voyages à Cabo et se sont presque croisés à l’aéroport après leur vol de retour à Hollywood ! L’oscarisé, 59 ans, et le Amis alun, 52 ans, qui était l’un des couples les plus emblématiques avant leur divorce en 2005, a été aperçu arrivant au LAX à peu près à la même heure le jeudi 5 janvier. Brad était accompagné de sa nouvelle petite amie Inès de Ramontandis que Jennifer a dit adieu à ses compagnons de voyage A-list, Jason Batman et Jimmy Kimmel.

La star de “Once Upon a Time in Hollywood” avait l’air décontracté chic dans son bob blanc et son jean délavé alors qu’il portait un sac à dos blanc et un étui à guitare. Ines, quant à elle, a porté un crop top impertinent et une veste en cuir avec une tonne de franges. Elle a ajouté un jean évasé, des baskets blanches et un sac à main noir pour compléter son look. Pour voir Jennifer, qui s’est démaquillée, et les ensembles de son groupe d’amis à l’aéroport, cliquez sur ici.

Si l’univers décidait de donner à Stans une autre réunion de l’ancien couple It, tout irait bien entre les deux, car Jennifer a récemment expliqué qu’elle et Brad étaient désormais “copains”. Lors de son apparition dans l’épisode du 23 juin de Le spectacle d’Howard Sternles Émission du matin la star a évoqué leur dernière réunion en septembre 2020, lorsqu’ils ont tous deux participé à distance à la lecture en direct de la table de Temps rapides à Ridgemont High. “C’était absolument amusant”, a déclaré Jennifer à propos de l’événement. “Brad et moi sommes copains, nous sommes amis.” Elle a ajouté: “Nous parlons, et il n’y a aucune bizarrerie du tout, sauf pour tous ceux qui l’ont probablement regardé et voulaient qu’il y en ait, ou supposaient qu’il y en avait”, a-t-elle déclaré. Au moment de la lecture en direct, une source a confié HollywoodLa Vie que Jen et Brad sont de « grands amis » et attendaient le projet avec impatience.

L’ancien couple doré s’est marié le 29 juillet 2000 et a divorcé cinq ans plus tard, avec Brad datant et épousant l’actrice Angelina Jolie peu de temps après la scission, ce qui, bien sûr, a soulevé des sourcils. Brad et Angelina ont partagé six enfants avant de se séparer en 2016. Jennifer a finalement évolué avec l’acteur Justin Thérouxavec qui elle a été mariée de 2015 à 2017.

Pendant ce temps, Brad et Ines ont réchauffé leur romance depuis qu’ils auraient commencé à se fréquenter en novembre. Depuis lors, ils ont été aperçus ensemble pour son anniversaire et, bien sûr, le Nouvel An à Cabo. Inès était mariée à Journal de vampire acteur Paul Wesleymais ils se sont officiellement séparés en septembre 2022 après trois ans ensemble.

