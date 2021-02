Rien ne dit plus « Brad Pitt » qu’un t-shirt à manches longues et un pantalon kaki.

C’est pourquoi les fans se sont tout excités quand un homme mystérieux portant un tel ensemble a été repéré à l’arrière-plan du dernier selfie de Jennifer Aniston.

Prise dans sa bande-annonce sur le tournage de The Morning Show, la photo était censée être l’actrice et son chien Clyde, mais c’était l’homme en arrière-plan qui faisait parler tout le monde.

Et la page Instagram des potins de célébrités, Deuxmoi, a alimenté les incendies, rapportant qu’elle avait reçu un conseil chaud selon lequel Brad – qui est dans la région en train de tourner le nouveau film, Bullet Train – traînait autour du plateau de The Morning Show.









« Donc, fondamentalement, les dms des gens qui disent qu’il traîne autour de l’ensemble tms pourraient bien être vrais compte tenu de cette photo », a déclaré l’opérateur de la page.

Alors que se passe-t-il avec la paire?

Depuis que Brad s’est séparé de son ex-femme Angelina Jolie en 2016 et Jen de Justin Theroux, les fans imploraient une réunion.

Et Brad et Jen avaient certainement l’air confortable sur le tapis rouge des SAG Awards quand ils se sont ouvertement embrassés et câlins devant les caméras.







(Image: Splash)



Et selon le magazine australien New Idea, ils sont très bien ensemble et ont même passé le Nouvel An en vacances aux îles Turques et Caïques.

« Jen adore le manteau et le poignard de se remettre avec Brad », a déclaré une source.

Cependant, pour le moment, Jen serait déterminée à garder tout ce qui se passe dans un secret bien gardé, après avoir subi le chagrin de leur divorce de 2005 si publiquement.

L’intérieur a ajouté: « Je suppose qu’elle a l’impression d’avoir partagé tellement de ses relations avec le public au fil des ans qu’elle veut maintenant garder ce secret secret un peu plus longtemps. »







(Image: Getty Images pour Turner)



Pendant ce temps, la mère de Brad, Jane, aurait désespérément envie de les voir se remarier, et une source a déclaré au National Enquirer: « Elle voulait qu’ils se marient à nouveau. Ils voulaient tous un redémarrage. »

Cependant, on dit que beaucoup d’introspection et de thérapie sont intervenus dans la réunion signalée, en particulier après les années de chagrin que Jen, 51 ans, a endurées, lorsque Brad l’a quittée pour l’actrice Angelina Jolie en 2005.

Un confident de l’actrice de Friends a déjà déclaré à The Mirror: un confident de l’ancienne actrice de Friends a déclaré au Mirror qu’ils avaient apprécié au moins cinq dates secrètes, y compris un rendez-vous chez Jen à Noël.

«Je ne pense pas qu’elle ait jamais vraiment cessé de l’aimer, même s’il lui a brisé le cœur en la quittant pour Angelina Jolie.

«Cela a pris du temps, mais elle lui a tout pardonné – le pardon a été une grande partie de leur progression.

Et un associé de longue date de la société de production de films de Brad, Plan B, a également déclaré: «Tout ce dont il peut parler, c’est de Jen. Ils ont ravivé leur romance et je ne les ai vus ni l’un ni l’autre aussi heureux depuis des années.

Aimeriez-vous voir Brad et Jen se remettre ensemble? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous…