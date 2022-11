Brad Pitt et Ines de Ramon sortent ensemble «depuis quelques mois»: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : KCS Presse/MEGA/Dave Allocca/Starpix/Shutterstock

Brad Pitt et Inès de Ramon a soulevé pour la première fois des rumeurs de romance après avoir assisté à un bono concert solo ensemble le 15 novembre, mais ces deux-là ont peut-être été un élément plus long que quiconque ne le pensait. Brad, 58 ans, et Ines “sortent ensemble depuis quelques mois”, rapporte PERSONNESdont la source dit que “Brad aime vraiment” de Ramon, l’ex-femme de Journal de vampire et Star Trek : d’étranges nouveaux mondes étoile Paul Wesley. PERSONNES rapporte également que les deux “se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun”, tandis que l’une des sources de la publication affirme que “ce n’est pas une relation exclusive”.

Plus à propos Brad Pitt

La publication rapporte que Brad “aime passer du temps avec [Ines]» parce qu’elle est « mignonne, amusante et énergique. Elle a une bonne personnalitée.” La relation décontractée mais “amusante” de Brad et Ines survient environ deux mois après qu’elle et Paul, 40 ans, se sont séparés après trois ans de mariage. « La décision de se séparer est mutuelle et est intervenue il y a cinq mois. Ils demandent la confidentialité en ce moment », a déclaré un représentant du couple dans un communiqué publié à l’époque.

Ines devient la dernière femme romantiquement liée au Babylone star depuis Brad et Angelina Jolie s’est séparé en 2016. Brad a plaisanté sur sa vie amoureuse perçue lors des Golden Globes 2020. “Je voulais amener ma mère, mais je ne pouvais pas parce que toutes les femmes à côté desquelles je me tenais disent que je sors”, a déclaré Brad en acceptant le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans un film.

“Je suis juste comme du fourrage de trash mag”, a déclaré Brad lors d’un épisode de 2020 de de Marc Maron podcast, WTF avec Marc Maron. « À cause de la catastrophe de ma vie personnelle, probablement », a déclaré Brad que c’était un problème d’être constamment photographié et qu’il était devenu un expert pour esquiver les paparazzi. “J’ai quelques bonnes escapades que je ne révélerai pas ici car elles sont toujours en jeu”, a-t-il déclaré.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Avant cette romance rapportée avec Ines, Brad était lié à Emily Ratajkowskiavec Page 6 rapportant qu’ils avaient été « sortis plusieurs fois ». Emily, 31 ans, séparée de son mari, Sébastien Bear-McClard, à l’été 2022, après quatre ans de mariage. Depuis lors, EmRata a noué une relation amoureuse avec Hollywood’s réel bachelier le plus éligible, Pete Davidson. Un jour après que Brad et Ines aient vu Bono à Los Angeles, Em et Pete se sont retrouvés dans un appartement de Brooklyn pour une soirée en amoureux.