Brad Pitt et Ines de Ramon passent un moment romantique après la première de « Wolfs »

Brad Pitt et Ines de Ramon se sont tenus la main lors de la première de « Wolfs » au Chinese Theatre de Los Angeles mercredi. Brian Prahl / SplashNews.com

Brad Pitt et sa petite amie, Ines de Ramon, ont assisté à l’avant-première de son nouveau film, « Wolfs », avant de sortir pour un dîner de célébration.

La star de « Fight Club », 60 ans, et la créatrice de bijoux, 31 ans, semblaient tellement amoureux mercredi alors qu’ils souriaient, se tenaient la main et s’étreignaient sur le tapis rouge du TCL Chinese Theatre à Los Angeles.

Pitt portait un élégant costume beige, une chemise blanche boutonnée, une paire de mocassins de couleur crème et des lunettes de soleil aviateur foncées.

La star de « Bullet Train » et la créatrice de bijoux ont été aperçues en train de se serrer dans les bras sur le tapis rouge. Brian Prahl / SplashNews.com

De Ramon a rejoint Pitt alors qu’il saluait les fans. / SplashNews.com

De Ramon, quant à elle, était coordonnée avec son amoureux dans une robe midi beige.

Elle portait ses cheveux noirs lâchés en boucles lâches et accessoirisait son look avec une pochette noire et un collier en diamant.

Le couple semblait très proche alors qu’ils défilaient sur le tapis rouge, mais la vice-présidente d’Anita Ko n’a pas rejoint l’oscarisé pour des photos officielles.

Pitt a posé pour des photos avec sa co-star George Clooney. FilmMagic

Le couple s’est ensuite aventuré au restaurant Mother Wolf, comme on peut le voir ici. GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Au lieu de cela, Pitt a choisi de poser avec son ami de longue date et co-star George Clooney.

La star de « Bullet Train » et de Ramon ont continué les célébrations en se rendant ensuite au restaurant Mother Wolf.

Elle a ensuite été photographiée tenant les bras de son petit ami alors qu’ils se frayaient un chemin à travers une foule de fans et de paparazzi pour sortir du restaurant italien branché.

La star de « Fight Club » et son partenaire ont fait leurs débuts sur le tapis rouge du Festival du film de Venise le 1er septembre, comme illustré ici. Image de fil

Le duo a pris quelques clichés avec Clooney et sa femme, Amal Clooney, lors de la première de « Wolfs » à Venise. Getty Images

Pitt et de Ramon, qui sont en couple depuis deux ans, font plus d’apparitions publiques depuis leurs débuts sur le tapis rouge du Festival du film de Venise au début du mois.

À l’époque, ils avaient posé pour des photos avec Clooney et sa femme, Amal Clooney, avant que le quatuor ne profite d’un double rendez-vous dans la ville italienne.

La star de « Once Upon a Time in Hollywood » et sa partenaire ont également été récemment photographiés passant du temps ensemble à New York, où ils sont allés dîner et ont assisté au vernissage d’une galerie d’art.

Clooney et de Ramon sont également sortis récemment à New York, comme on peut le voir ici le 9 septembre. Images GC

La star de « Fight Club » portait un collier avec l’initiale de sa petite amie dessus le 8 septembre. Images GC

Notamment, Pitt a été vu portant un collier de 2 200 $ avec un petit pendentif « I » dessus, un an après que de Ramon soit sorti avec un collier à breloque « B ».

La star de « Moneyball » traverse toujours un divorce amer avec son ex-femme Angelina Jolie, avec qui il a six enfants. L’ancien couple s’est séparé en 2016.

Pendant ce temps, de Ramon a été mariée à la star de « Vampire Diaries » Paul Wesley de 2019 à 2024.