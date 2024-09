Brad Pitt et Ines De Ramon partageront très prochainement une bonne nouvelle : Source

Photo : Brad Pitt, Ines De Ramon partagera très prochainement une bonne nouvelle : Source

Brad Pitt et Ines De Ramon devraient annoncer très prochainement des nouvelles de leur bébé.

Selon un initié proche de Vie et styleBrad Pitt accueillera prochainement son 7ème enfant avec Ines De Ramon.

Commença la source. « Le plus tôt sera le mieux. »

L’initié a également partagé : « Ils croisent les doigts et les orteils pour avoir de bonnes nouvelles à partager très bientôt. »

Selon cette source, l’acteur de 60 ans « a déclaré que la FIV était une option » au cas où la grossesse ne se produirait pas naturellement. «

« Brad n’a aucun scrupule à redevenir papa si tard dans la vie », ont-ils poursuivi.

Avant de conclure, l’initié a également ajouté : « D’une part, sa santé est en excellente forme et il a autant d’énergie qu’il n’en a jamais eu. Il se sent vraiment des décennies plus jeune que son âge.

Ce rapport fait suite Magazine plus proche a rapporté la semaine dernière que ses projets pour bébé « lui ont donné une excuse pour passer du temps romantique supplémentaire avec Ines – ils ont fait de petites escapades le week-end et ont passé beaucoup de temps ensemble à la maison. »