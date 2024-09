Brad Pitt et Ines de Ramon affichent leur amour lors d’une soirée en amoureux élégante

Brad Pitt et Ines de Ramon sont fiers de montrer au monde entier à quel point ils sont amoureux. Ils ont été photographiés lors d’un rendez-vous galant à New York, tous deux arborant des tenues élégantes mais contrastées, dont un accessoire qui a fait tourner les têtes.

© METROPOLIS/Bauer-Griffin Ines de Ramos et Brad Pitt

Pitt et de Ramon ont été photographiés dimanche dernier, se tenant la main alors qu’ils se promenaient en ville. Ils portaient des tenues contrastées, Pitt portant une chemise blanche boutonnée avec quelques boutons défaits en haut. Il les a associées à des lunettes de soleil et à un pantalon coloré. Bien qu’il portait quelques bijoux, l’article qui a le plus attiré l’attention était un collier avec la lettre « I » en or, un hommage à sa romance avec de Ramon. Il a complété le look avec des baskets blanches de créateur.

Dans le cas de Ramon, elle a opté pour un look entièrement noir composé d’un pantalon et d’un gilet moulant. Elle a complété sa tenue avec quelques bijoux et a coiffé ses longs cheveux lâchés et ondulés. Elle a complété son look avec des bottes et un sac à main blanc.

© METROPOLIS/Bauer-Griffin Ines de Ramos et Brad Pitt

Les débuts sur le tapis rouge de Pitt et de Ramon

Pitt et de Ramon sont en couple depuis deux ans, mais ont gardé leur relation privée et loin des projecteurs. Plus tôt ce mois-ci, ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge du Festival du film de Venise, avec de Ramon en première partie du nouveau film de Pitt, « Wolfs ». Le couple a pris plusieurs photos ensemble sur le tapis rouge, debout côte à côte avec George et Amal Clooney, montrant au monde que leur relation est sérieuse.

Avant de faire leurs débuts sur le tapis rouge, Pitt et de Ramon ont été photographiés en train de dîner avec les Clooney au Ristorante Da Ivo, un endroit que les Clooney fréquentent souvent. « Les choses vont super bien depuis qu’ils ont emménagé ensemble », a déclaré une source à PEOPLE. « C’est plus une relation sérieuse qu’un simple rendez-vous amoureux. »