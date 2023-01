Brad Pitt et George Clooney sortent à New York et se retrouvent pour un nouveau film

Les garçons sont de retour en ville.

Les stars hollywoodiennes Brad Pitt et George Clooney ont été repérées à New York mardi en train de filmer leur prochain film “Wolves”.

Pitt, 59 ans, et Clooney, 61 ans, avaient un moment de jumelage alors que les deux acteurs arboraient tous deux des vestes en cuir et des pantalons gris avec des chaussures noires.

L’ANNÉE SAUVAGE DE BRAD PITT : DES POURSUITES AUX ALLÉGATIONS D’ABUS ET UNE NOUVELLE RELATION

Malgré le froid hivernal, les stars d'”Ocean’s Eleven” semblaient passer un bon moment, car elles ont été aperçues dans un Drive-In Hotel à Harlem.

Pitt et Clooney ont également été vus en train de rire ensemble alors qu’ils étaient assis dans un véhicule bleu foncé sur le plateau.

Clooney a montré ses blancs nacrés derrière le volant, tandis que Pitt a souri depuis le siège passager.

Sur une autre photo, Pitt a été vu dans une combinaison en velours bleu sarcelle. Il portait une chemise blanche en dessous avec des baskets blanches et portait une écharpe jaune avec un sac rouge sur son épaule.

Le thriller Apple TV + “Wolves” parle de “deux fixateurs solitaires qui se voient confier le même travail”, selon la société de streaming. Le film est écrit et réalisé par John Watts.

GEORGE CLOONEY DIT QUE LES JUMEAUX “NE S’EN FAUT PAS VRAIMENT”, IL EST UNE STAR AU KENNEDY CENTER HONORE AVEC SA FEMME AMAL CLOONEY

Ce n’est pas la première fois que les acteurs primés travaillent côte à côte. Ils ont déjà joué ensemble dans la franchise “Ocean’s” et “Burn After Reading”.

En 2022, Pitt et Clooney étaient occupés à travailler sur plusieurs films.

Pitt a joué dans la comédie dramatique “Babylon”, qui est sortie en salles en décembre dernier. Il était également dans la comédie d’assassin “Bullet Train” et a été présenté dans “The Lost City” de Sandra Bullock.

Pendant ce temps, Clooney a récemment travaillé avec Julia Roberts sur “Ticket to Paradise”. L’acteur convoité a également été reconnu au Kennedy Center Honors à Washington, DC, le mois dernier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Clooney était l’un des cinq artistes célébrés, dont Amy Grant, Gladys Knight, Tania León et les membres du groupe U2 : Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sa co-star Roberts a montré son soutien à son amie célèbre en portant une robe noire recouverte de photos encadrées de Clooney à l’événement.

“C’est cool d’être ici avec mes amis, et vous n’avez pas à vous asseoir et à vous demander si vous allez gagner non plus, vous savez déjà… ce qui est utile”, a déclaré Clooney à Fox News Digital.