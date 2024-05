Brad Pitt et George Clooney se réunissent dans une comédie d’action

Brad Pitt et George Clooney sont deux loups solitaires qui sont obligés de travailler ensemble après avoir été chargés de la même mission dans la prochaine comédie d’action de Jon Watts, « Wolfs », qui sortira en salles le 20 septembre via Sony.

Alors que Clooney enfile des gants pour dissimuler ce qui ressemble à un meurtre macabre, il assure à une femme : « Personne ne peut faire ce que je fais. » Quelques secondes plus tard, Pitt arrive vêtu d’une tenue similaire, déjà ganté.

Outre Pitt et Clooney, le casting comprend également Austin Abrams, Amy Ryan et Poorna Jagannathan.

Pitt et Clooney sont également producteurs du film pour leurs bannières respectives Plan B Productions et Smokehouse Pictures. Apple est le troisième studio à avoir remporté une guerre d’enchères contre Sony, Lionsgate et Netflix pour le package cinématographique. Sony Pictures Releasing distribue le film.

« Wolfs » marque les retrouvailles de Pitt et Clooney, qui ont joué ensemble dans trois films « Ocean » et ont partagé l’écran pour la dernière fois dans « Burn After Reading » en 2008. En tant qu’acteur, Pitt est récemment apparu dans « Babylon » de Damien Chazelle tandis que Clooney a récemment repris son rôle de Bruce Wayne dans « The Flash » de DC. Abrams est connu pour ses rôles dans des projets de passage à l’âge adulte comme « Euphoria », « Dash and Lily », « Do Revenge » et « Chemical Hearts ». Ryan a eu une longue carrière sur scène et à l’écran, connue pour ses rôles dans « Gone Baby Gone », « The Office », « Beautiful Boy » et bien d’autres projets. Jagannathan est connue pour son rôle matriarcal dans la série Netflix de Mindy Kaling « Never Have I Ever » et est également apparue dans la mini-série HBO « The Night Of », entre autres titres.

Watts a notamment réalisé les films MCU « Spider-Man » avec Tom Holland, notamment « Homecoming », « Far From Home » et « No Way Home », qui ont tous été d’énormes succès au box-office. Il a également réalisé les films « Clown » et « Cop Car » et est à l’origine de la série Disney+ 2024 « Star Wars : Skeleton Crew ».

Regardez la bande-annonce de « Wolfs » ci-dessous.