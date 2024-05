Brad Pitt et George Clooney se retrouvent à l’écran pour la première fois en 16 ans dans une nouvelle comédie d’action

{{#rendered}} {{/rendered}}

Brad Pitt et George Clooney se retrouvent à l’écran pour la première fois en 16 ans pour le nouveau film « Wolfs ».

Dans le film, Pitt et Clooney incarnent des fixateurs embauchés pour dissimuler des crimes. Les deux sont réunis à contrecœur lorsqu’ils se retrouvent sur la même mission.

La première bande-annonce complète du film est sortie le 29 mai. Austin Abrams, Amy Ryan et Poorna Jagannathan complètent le casting.

La bande-annonce commence avec Clooney appelé à une mission et nettoyant une scène de crime, en disant: « Personne ne peut faire ce que je fais. »

Entrez Pitt, dont le personnage peut apparemment faire ce que fait le personnage de Clooney étant donné que les deux ont le même travail.

« Wolfs » marque la première fois que Pitt et Clooney travaillent ensemble depuis le film « Burn After Reading » de 2008. Avant cela, les deux hommes ont joué dans les films populaires de braquage de casino « Ocean’s Eleven », « Ocean’s Twelve » et « Ocean’s Thirteen ».

Bien que « Wolfs » soit la première fois qu’ils partagent l’écran depuis « Burn After Reading », ils ont tous deux prêté leur voix à de petites apparitions dans le nouveau film de John Krasinski « IF ». Clooney et Pitt avaient de petits rôles exprimant des personnages animés dans le film.

« Wolfs » est réalisé par Jon Watts, le réalisateur des trois films « Spider-Man » avec Tom Holland : « Spider-Man : Homecoming », « Spider-Man : Far From Home » et le dernier film de la série de super-héros, « Spider-Man : Pas de chemin à la maison. »

Même si le film n’est pas encore sorti en salles, Clooney a déjà partagé son enthousiasme à l’idée de jouer potentiellement dans une suite de « Wolfs ».

« On parle déjà d’une suite pour ce film que j’ai fait avec Brad [Pitt] et Jon Watts », a déclaré Clooney à Deadline l’année dernière. « C’était un super tournage, et Jon est un gars extraordinairement talentueux qui est aussi très joyeux. Il aime ce qu’il fait. Nous nous sommes bien amusés à le faire et nous l’avons vu. C’est un film génial et c’est amusant de travailler à nouveau avec Brad. Nous avons passé un très bon moment. »

« Wolfs » devrait sortir le 20 septembre.