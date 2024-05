Brad Pitt et George Clooney, le nouveau film réunit les acteurs

Les retrouvailles à l’écran tant attendues de George Clooney et Brad Pitt sont presque là.

Les acteurs unissent leurs forces pour jouer ensemble dans leur premier film depuis 16 ans : « Les Loups », dont la bande-annonce a été dévoilée mercredi. Clooney, 63 ans, et Pitt, 60 ans, jouent dans la nouvelle comédie d’action dans le rôle de deux fixateurs embauchés pour le même travail.

Dans la séquence, une femme (Amy Ryan) appelle le personnage professionnel de Clooney pour l’aider à se débarrasser d’un corps. « Personne ne peut faire ce que je fais », déclare-t-il. Mais le personnage de Pitt, un autre réparateur, entre bientôt en jeu, ce qui entraîne une confusion gênante puisqu’il dit avoir été envoyé pour résoudre le même problème.

Les deux fixateurs, tous deux loups solitaires, sont alors obligés de travailler ensemble – et les choses se compliquent lorsque l’homme dont ils se débarrassaient du corps s’avère vivant et qu’un sac rempli de drogue est découvert.

Regardez la bande-annonce de « Loups »

Avant la bande-annonce, Apple TV+ a publié un teaser de 30 secondes montrant le duo dans un trajet en voiture tendu et silencieux avec seul l’essuie-glace faisant du bruit.

Besoin d’une pause? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Clooney et Pitt n’ont pas été co-stars dans un film depuis « Burn After Reading » en 2008. Avant cela, les deux vrais amis ont joué ensemble dans la trilogie cinématographique « Ocean’s Eleven ».

Techniquement, les retrouvailles de Clooney et Pitt ont déjà eu lieu ce mois-ci dans « If » de John Krasinski, même si ce n’était pas exactement le duo à l’écran que les fans attendaient.

En guise de gag, Pitt a été crédité dans le film comme un personnage invisible qui ne parle jamais, tandis que Clooney avait un véritable rôle de voix d’un ami imaginaire.

Parler avec Divertissement ce soir En décembre, Clooney a plaisanté sarcastiquement en disant qu’il travaillait à nouveau avec le « joli garçon » Pitt parce que « il avait besoin de travail, c’est un prometteur ». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression que peu de temps s’était écoulé depuis leur dernière collaboration, Clooney a plaisanté : « Non, j’ai l’impression que beaucoup de temps s’est écoulé. Trop de temps. »

Rejoignez notre Watch Party !Inscrivez-vous pour recevoir les recommandations de films et de séries télévisées de USA TODAY directement dans votre boîte de réception

« Wolfs » est réalisé par Jon Watts, marquant le premier film du cinéaste depuis près d’une décennie qui ne fait pas partie de la franchise « Spider-Man ». Watts a réalisé les trois films « Spider-Man » dirigés par Tom Holland, le plus récemment « No Way Home » de 2021. Avant cela, il était connu pour avoir réalisé le thriller « Cop Car » de Kevin Bacon.

George Clooneyfera ses débuts à Broadway dans « Good Night, and Good Luck » au printemps 2025

Dans un entretien avec Deadline L’année dernière, Clooney a révélé qu’il y avait déjà des discussions sur une suite à « Wolfs ».

« C’était un super tournage et Jon est un gars extraordinairement talentueux qui est aussi très joyeux », a-t-il déclaré. « Il adore ce qu’il fait. Nous nous sommes bien amusés à le faire et nous l’avons vu. C’est un film hors du commun et c’est amusant de travailler à nouveau avec Brad. Nous avons passé un très bon moment. »

Date de sortie de « Loups »

« Wolfs » devrait sortir le 20 septembre.