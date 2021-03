La bataille acharnée de Brad Pitt et Angelina Jolie pour le divorce est en passe de devenir la plus coûteuse d’Hollywood en frais juridiques seuls – et pourrait encore durer encore six ans, selon des experts juridiques.

Le couple est enfermé dans une confrontation dans la salle d’audience depuis qu’Angie, 45 ans, a demandé le divorce de Brad, 57 ans, en septembre 2016, invoquant des différences irréconciliables.

Les experts juridiques de Los Angeles affirment que chacun a déjà dépensé plus d’un million de dollars en frais juridiques – et affirment que la bataille pour la garde pourrait durer encore six ans.

Les parents de six enfants ne sont toujours pas parvenus à un accord sur la façon de partager leur fortune de plusieurs millions de dollars ou la garde de leurs cinq enfants mineurs.

Brad s’efforce d’obtenir la garde à 50/50 de leurs six enfants et Angie veut conserver la garde physique complète. Un expert juridique a déclaré: « Angelina semble penser qu’elle peut obtenir la garde exclusive des enfants, mais ce n’est tout simplement pas le cas. » Photographié en 2019

Angie a récemment vendu un tableau de Winston Churchill que Brad lui aurait offert.

Des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles elle aurait déchargé l’œuvre d’art – qui s’est vendue aux enchères à Londres pour un montant record de 11,5 millions de dollars plus tôt ce mois-ci – pour consolider son coffre de guerre juridique pour la bataille à venir avec l’acteur Brad de Once Upon a Time in Hollywood.

L’avocat spécialisé en divorce de Los Angeles, Kelly Chang Rickert, a déclaré en exclusivité à DailyMail.com: « Je pense que cela pourrait devenir l’une des affaires de divorce les plus coûteuses de l’histoire d’Hollywood en termes de frais juridiques »

« Cela dure depuis plus de quatre ans maintenant, c’est donc l’un des cas de célébrités les plus longs que nous ayons jamais vu.

« Je pense qu’Angelina et Brad ont déjà dépensé plus d’un million de dollars chacun.

« Ils emploient tous les deux des avocats très réputés et Angelina en a déjà traversé plusieurs.

«Les taux horaires peuvent varier de 1 000 $ à 1 500 $ et j’estime que ces avocats facturent parfois 40 ou 50 heures par semaine.

« Ils ont également embauché un juge privé qui facture probablement entre 900 et 1 000 dollars de l’heure, il coûte donc probablement 10 000 dollars par jour.

« S’ils l’utilisaient pour un essai de cinq jours, il prendrait probablement 50 000 dollars à l’avance et 10 000 dollars supplémentaires pour examiner les documents au préalable.

« Je dirais qu’ils ont payé le juge lui-même probablement près d’un demi-million de dollars à eux deux », a-t-elle ajouté.

«Quand Angelina a récemment vendu le tableau aux enchères, les gens ont demandé si cela signifiait qu’ils étaient sur le point de s’installer.

« Je pense en fait qu’elle l’a vendu pour payer plus d’honoraires d’avocat, c’est juste mon point de vue pessimiste d’avocat spécialisé dans le divorce », a déclaré Rickert. « Je ne serais pas surpris que ce soit pour ça, mais ça pourrait l’être pour d’autres choses aussi.

« Angelina semble penser qu’elle peut obtenir la garde exclusive des enfants, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

« Elle peut continuer à payer des millions, des millions et des millions, mais tant que Brad veut la garde et se bat pour cela, elle devra partager.

L’un des principaux atouts en jeu dans l’affaire de divorce acrimonieuse est le vignoble et le château de l’ancien couple Château Miraval à Correns, en France. Brad et Angelina ont acheté la propriété pour 67 millions de dollars en 2008 et s’y sont mariés en août 2014

« Leurs plus jeunes enfants, les jumeaux Knox et Vivienne, ont 12 ans, donc cela pourrait durer encore six ans jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité à 18 ans.

« J’ai certainement eu des cas encore et encore jusqu’à ce que les enfants deviennent adultes.

« Les très méchants continuent et Angelina changer d’avocat est une indication qu’elle doit suivre son propre chemin et qu’elle n’est pas prête à abandonner. C’est presque pire quand les gens ont de l’argent parce qu’ils vont continuer à se battre.

« D’autres personnes sont à court d’argent, mais Angelina a les moyens de continuer à payer pour des avocats. »

Les honoraires des témoins experts sont un autre facteur qui ramène l’ex-couple – anciennement connu sous le nom de Brangelina – à des centaines de milliers de dollars.

En août de l’année dernière, les avocats de Brad ont présenté une liste de 21 témoins qu’il s’attendait à appeler à un procès pour la garde des enfants – y compris plusieurs experts en santé mentale.

Pendant ce temps, Angie a présenté une liste de sept noms, dont cinq étaient des témoins experts.

Interrogé sur le coût de ces experts, l’avocat de la famille Joe Spirito a déclaré: « Cela dépend du type d’expert, mais pour les experts en santé mentale ou les comptables, je m’attendrais à ce qu’ils touchent environ 500 dollars de l’heure.

«Lorsque vous avez des experts du domaine de la santé mentale pour évaluer la garde, cela peut coûter 100 000 $ pour le travail effectué par un seul expert.

« Dans ce cas, il y a plusieurs enfants et le mariage a duré plusieurs années, donc je ne serais pas surpris si au total les frais juridiques dépassaient 1 million de dollars. »

Les plus jeunes enfants du couple, les jumeaux Knox et Vivienne (photo), ont 12 ans, donc la bataille pour la garde pourrait durer encore six ans jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité à 18 ans.

L’un des principaux atouts en jeu dans l’affaire de divorce acrimonieuse est le vignoble et le château de l’ancien couple Château Miraval à Correns, en France.

Brad et Angie ont acheté la propriété pour 67 millions de dollars en 2008 et s’y sont mariés en août 2014.

M. Spirito a déclaré: « En Californie, nous sommes un État de propriété communautaire, ce qui signifie que si vous acquérez une propriété après votre mariage, c’est une propriété communautaire.

« Si une partie prétend avoir acheté la propriété avant le mariage et ensuite mettre son conjoint sur le titre, elle pourrait avoir une demande de remboursement pour le montant d’argent qu’elle a mis dans lequel était distincte.

« Cela peut devenir très compliqué et les gens embauchent des comptables pour essayer de retracer l’argent et voir ce qui est communautaire et ce qui est séparé.

« En raison du fait qu’il est à l’extérieur du pays, la Californie n’a peut-être pas juridiction sur le domaine, mais des fonds en Californie pourraient être utilisés pour compenser l’actif en France. »