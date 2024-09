Brad Pitt et Angelina Jolie à la Mostra de Venise

Photo-illustration : Vulture ; Photos : Ernesto Ruscio/Getty Images, JB Lacroix/FilmMagic

En 2007, Brad Pitt et Angelina Jolie ont foulé ensemble le tapis rouge du Festival du Film de Venise, en présence du film de Pitt. L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Fordun western mélancolique sur l’égo et la réputation déclinante. Le film a servi de tremplin pour que les deux soient les chouchous des festivals de cinéma pendant les années suivantes. Bien qu’ils aient tous deux connu un certain succès grand public, et même prestigieux, au début des années 2000, leur carrière à la fin des années 2000 les a transformés en superstars mondiales et du cinéma d’art et d’essai. Ils sont allés – Jolie très enceinte de leurs jumeaux – à Cannes pour le film de Jolie Le Changelin en 2008, puis retour à Cannes en 2009 et 2011 avec Pitt Les Basterds sans gloire et L’Arbre de Vierespectivement. Le couple a ensuite disparu du circuit international des festivals de cinéma jusqu’à la fin du mois d’août de cette année, lorsque Jolie et Pitt sont retournés séparément à Venise, chacun avec leur propre projet, près de huit ans après qu’Angelina Jolie a demandé le divorce.

L’arrivée de l’ancien couple sur le Lido, une petite île qui accueille l’événement, a été coordonnée par le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, pour s’assurer qu’ils n’auraient pas à se voir, et cela a marqué un nouveau départ pour chacun de leurs personnages publics dans l’ombre de ce qui ressemble à un divorce sans fin. Bien que leur séparation ait été légalement finalisée en 2019, Pitt et Jolie ont continué à se quereller à propos de leur mariage. Château Miravalle domaine viticole français qu’ils ont acheté ensemble en 2012. Après leur séparation, Jolie a vendu ses parts à une filiale du groupe Stoli – la société mère de la marque de vodka – ce que Pitt a considéré comme une action qui « cherchait à infliger un préjudice ». (La vente a empêché Pitt d’obtenir le statut d’actionnaire majoritaire.) Ce n’est qu’au cours de la bataille juridique qui a suivi que la substance la plus choquante des « différences irréconciliables » du couple a été révélée : lors d’un voyage en avion de la France à la Californie en 2016, Les documents déposés par Jolie sont présumésun Pitt ivre avait physiquement maltraité non seulement sa femme, la saisissant par la tête et la secouant, mais aussi deux de leurs enfants, dont il avait étranglé l’un et frappé l’autre au visage.

Les détails de cet incident, qui ont été révélés dans leur intégralité en 2022, ont dressé un tableau très différent de celui de Brad Pitt qui, quelques années auparavant, avait réussi à charmer Brad Pitt au cours d’une campagne réussie pour les Oscars. Il avait passé l’automne 2019 et l’hiver suivant à se pavaner dans des discours de remerciement remplis de blagues et avait retrouvé son ex-femme bien-aimée Jennifer Aniston dans les coulisses des SAG Awards, conservant ce qui semblait être une énergie de père semi-retraité sans effort (si ledit père semi-retraité était extrêmement beau). Même le rôle pour lequel il a remporté son Oscar du meilleur second rôle, dans le film de Quentin Tarantino Il était une fois… à Hollywood, Il a joué son personnage de Elder Golden Boy : un ancien cascadeur hollywoodien sans fioritures, vieillissant et sexy — mais sans vanité — et ironiquement charismatique. (Le personnage, de manière quelque peu ironique, souffre de la réputation d’avoir peut-être tué sa femme. Joué pour rire, bien sûr.)

Sa relation publique alors instable avec ses enfants, en particulier l’aîné Maddox, a été présentée dans les médias comme une tragédie – pour Pitt. Alors que sa campagne pour les Oscars s’intensifiait à l’hiver 2020, les tabloïds ont rapporté la mort de l’acteur. apparent « chagrin d’amour » quand il n’a pas pu se racheter auprès de son fils lors d’un voyage au Royaume-Uni pour les BAFTA. Quelques mois après que Pitt ait remporté son Oscar d’or, une capture d’écran d’une histoire Instagram publiée par son fils Pax a fait le tour du monde, dans laquelle il appelé son père un « connard de classe mondiale ». Depuis, ses trois filles – Zahara, Shiloh et Vivienne – se sont toutes désignées par le nom de famille « Jolie », et non plus « Jolie-Pitt ». Shiloh a légalisé ce changement en juin de cette année. Pitt n’a jamais quitté l’attention du public, mais son travail a fortement décliné. Il a connu un certain succès financier avec des films comme Train à grande vitessemais une course aux Oscars ratée pour le film de Damien Chazelle Babylone l’a placé au premier rang des Golden Globes sans rien faire d’autre que de sourire aux gagnants toute la soirée. Il a commencé à trahir une lassitude générale du monde. En 2022, il a admis dans un GQ Dans une interview, il a déclaré qu’il voyait sa carrière en « fin de carrière » ; l’année suivante, il a quitté Hollywood pour s’installer à Carmel, en Californie, à quelques heures de route de la côte.

Le retour de Pitt à Venise aux côtés de George Clooney, avec qui il joue dans la comédie d’action de Jon Watts Les loupsétait tout sourire et plaisanteries, faisant appel à la nostalgie d’une époque où les deux films en tête d’affiche étaient réunis — celui de Steven Soderbergh Les océans trilogie et les frères Coen Brûlure après lecture — et caractérisait une masculinité suave et macho mais non menaçante. Une histoire récente dans GQ profilé les deux en couple, jouant sur leur chaleur l’un pour l’autre et par extension la chaleur de Pitt en tant que personne : « George Clooney et Brad Pitt sont les meilleurs amis d’Hollywood. » Dans la presse pour Les loups En général, y compris dans l’article sur papier glacé (qui se déroule dans la propriété de Miraval) et la conférence de presse à Venise, Pitt a utilisé Clooney comme une sorte de bouclier : Clooney l’homme de famille, Clooney le gardien, Clooney le modèle. « George est probablement le meilleur pour comprendre, voir l’échiquier et les mouvements potentiels. J’appellerai George à de nombreuses reprises lorsque les choses se compliquent », a déclaré Pitt. GQPitt est apparu sur le tapis rouge pour la première fois avec Ines de Ramon, sa petite amie d’âge relativement approprié et non issue de l’industrie du divertissement depuis presque deux ans, mais en compagnie de Clooney et de sa femme, Amal, Pitt ressemblait encore davantage à une troisième roue, un chien hirsute ayant besoin de quelques restes.

Pendant ce temps, Jolie est arrivée seule au festival, pour faire la promotion de son nouveau film, Marie, du réalisateur chilien Pablo Larraín. Le film biographique de Larraín sur la chanteuse d’opéra Maria Callas est son troisième film mettant en scène une Américaine adoptant un accent de classe supérieure affecté – après Natalie Portman dans Jackie et Kristen Stewart dans Spencer — et le premier projet de prestige relatif de Jolie en tant qu’actrice depuis son apparition autodirigée dans le film de 2015 Au bord de la mer, dans lequel jouait également son mari de l’époque, Pitt. Marie remet Jolie au centre de la scène (pas tout à fait littéralement, puisque le film se déroule dans les dernières années de Callas, bien que Jolie ait suivi une formation de chant lyrique pour le rôle).

La solitude d’Angelina Jolie au festival ne ressemblait pas au type de femme forte et indépendante qu’on aurait pu imaginer pour une Angelina Jolie plus âgée et divorcée il y a des années, lors de ses périodes d’« enfant sauvage » dans les années 90 ou de superstar intouchable dans les années 2000. Une première photo de presse pour Marie Angelina Jolie dans une pose étrangement vulnérable, nerveuse ou méfiante, les mains sur le côté de la tête. À Venise, Angelina Jolie avait l’air humble, mais pas de la manière terre-à-terre tentée par son ex-mari. Sur le tapis rouge, vêtue de tons neutres et noirs, ses célèbres lèvres recouvertes de rouge classique, elle rayonnait d’une sorte d’empressement à la bouche large et aux dents écarlates, bien loin des agressions statuesques pour lesquelles elle était connue dans les premières années de sa relation avec Pitt. Lors de la conférence de presse pour Marie, Elle a évoqué une certaine réserve qu’elle partageait avec Callas : « Je pense que la façon dont je me suis sentie proche d’elle était probablement due à cette partie d’elle qui est extrêmement douce et qui n’a pas la place au monde pour être aussi douce qu’elle l’était, aussi ouverte émotionnellement qu’elle l’était vraiment. » Que certains des murs d’Angelina Jolie aient été laissés tomber, que ce soit par choix ou non, n’a jamais été aussi évident que lors de l’ovation debout à l’avant-première du film, lorsque l’actrice a visiblement tremblé avant de se mettre à pleurer. Elle semblait véritablement bouleversée, sous le choc, se protégeant le visage avec sa main.

La constance de la personnalité de Pitt au fil des ans – le gars chanceux et sympathique du Missouri qui se trouve être une star de cinéma – a peut-être facilité le sentiment du public qu’il le connaissait, qu’il était connu. Angelina Jolie, au contraire, a toujours conservé une qualité vague et inconnaissable qui a perpétué sa célébrité. Elle a essuyé le plus gros des critiques au début du couple – en tant que bébé nepo, en tant que « l’autre femme » audacieuse – et tout au long de sa carrière, elle a été harcelée par les critiques d’être trop cool, trop distante. Mais à Venise, les rôles publics du couple se sont finalement inversés. Angelina Jolie semblait, autant que n’importe quelle personne vêtue de mousseline de soie sur mesure et de bijoux Cartier, terre à terre : une femme qui a traversé une épreuve et qui est réellement présente. La personnalité de Pitt, en revanche, semblait plus creuse que jamais. Ses poses contrastaient avec la réalité de sa vie privée, et la vérité de qui il est était très loin.