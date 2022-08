Brad Pitt essaie d’enlever sa chemise lors d’une nouvelle interview sur “Bullet Train” Mopays.com

Brad Pitt a dévoilé un peu de peau pendant l’un de ses nombreux Train à grande vitesse entretiens. Quand le moment torse nu de Brad dans Club de combat a été montré lors de son interview avec les co-stars Aaron Taylor Johnson et Brian Tyree Henry sur Le spectacle sans titre de Josh HorowitzBrad a roulé des yeux et a dit: “Je vais faire cette interview torse nu si cela dure beaucoup plus longtemps.”

L’homme de 58 ans a ouvert sa veste et a commencé à retirer le t-shirt qu’il portait en dessous. Le sien Train à grande vitesse la co-star Aaron a mis sa main sur Brad pour essayer de l’empêcher d’enlever sa chemise. Bien que nous n’ayons pas eu un moment complet torse nu dans cette interview, nous avons eu un coup d’œil !

Pour son dernier Train à grande vitesse interview, Brad a enfilé un survêtement jaune vif. Tout au long de son Train à grande vitesse tournée promotionnelle, Brad a amélioré son jeu de style. Lors de la première à Los Angeles, il a porté un costume vert fluo. Pour la première à Berlin, il a foulé le tapis rouge en jupe. Il a assisté aux photocalls du film dans un ensemble deux pièces pêche et un survêtement rose clair.

L’acteur oscarisé a eu sa juste part de scènes torse nu au fil des ans. En plus de Club de combatBrad est également allé torse nu pour des scènes torrides dans Il était une fois… à Hollywood, Troieet Thelma et Louise. Il est plutôt agréable à regarder depuis le début de sa carrière !

La star de cinéma a été au milieu d’une bataille pour la garde avec son ex-femme Angelina Jolie depuis leur rupture en 2016, et depuis, il est très privé de sa vie personnelle. Cependant, HollywoodLa Vie appris EXCLUSIVEMENT que Brad « sortait avec désinvolture » en ce moment.

“Des amis l’ont mis en place, c’est vraiment la seule façon pour lui de rencontrer quelqu’un parce qu’il ne va pas sur des sites de rencontres ou dans les bars”, a révélé notre source. “Rien de sérieux n’en est encore sorti, mais il semble beaucoup plus ouvert à l’idée d’avoir à nouveau quelqu’un de spécial dans sa vie, ce qui est un grand pas en avant.”