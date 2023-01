Brad Pitt envisage une «semi-retraite» après avoir vendu une participation majoritaire dans la société de production: rapport

En plus d’être un acteur et producteur primé aux Oscars, Brad Pitt est également un homme d’affaires.

Avec la récente vente lucrative de 60% de sa société de production, Plan B Entertainment, d’une valeur de 300 millions de dollars au groupe français Mediawan, Pitt envisage de prendre du recul.

“Brad a décidé qu’il voulait vivre une vie paisible à l’avenir et décide à quoi ressemble la “semi-retraite” pour lui”, a déclaré une source à Page Six.

“Une chose qu’il a décidée, c’est qu’il continuera probablement à jouer”, a révélé la source, avant d’avertir que Pitt se retirerait probablement d’autres entreprises commerciales.

Pitt a lancé un nouvelle ligne de soins de la peau sans genre, Le Domaine, à la fin de l’année dernière. Il avait précédemment acheté le Château Miraval avec son ex-femme Angelina Jolie, dont il est désormais propriétaire.

“Bien que Brad ait consacré beaucoup de temps aux différents [businesses based out of the French estate, Chateau Miraval, he bought with Angelina Jolie]et ses autres intérêts comme l’architecture, il est absolument engagé dans sa carrière cinématographique”, a partagé une autre source. “Il ne quitte pas Hollywood.”

Une autre source a allégué un récit légèrement différent pour Pitt, racontant Page six, “Il envisage de quitter Hollywood et de déménager en France et de faire son vignoble et son art et de fabriquer des meubles … Il veut juste vivre en paix.”

Pitt peut actuellement être vu en face de Margot Robbie dans “Babylon”, dans les salles maintenant.

Alors que l’homme de 59 ans a plusieurs projets en cours en tant que producteur, son rôle dans un projet de film de Formule 1 sans nom est à l’horizon.

Un représentant de Pitt n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.