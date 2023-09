Brad Pitt, Drew Barrymore et Gisele Bündchen parlent franchement de sobriété : « L’une des choses les plus libératrices »

Gisele Bündchen parle de sobriété.

Lors d’une récente apparition devant un panel, Bündchen a été honnête avec le public à propos de sa relation avec l’alcool et à quel point elle se sent mieux depuis qu’elle est devenue sobre.

Le mannequin n’est pas la seule célébrité à s’exprimer sur la nécessité de rester sobre à Hollywood. Drew Barrymore et Brad Pitt font partie des nombreux autres qui ont expliqué à quel point la sobriété a changé leur vie pour le mieux.

Voici quelques célébrités qui ont partagé leurs expériences.

Gisele Bundchen

Alors qu’elle apparaissait dans un panel célébrant son partenariat avec la marque de suppléments Gaia Herbs, le mannequin Gisele Bündchen a révélé qu’elle était sobre depuis deux ans. Elle a déclaré à la foule que « c’est incroyable à quel point elle se sent plus claire » depuis qu’elle a renoncé à l’alcool, ainsi qu’aux cigarettes et au café.

« J’ai dû remplacer toutes ces habitudes qui me tuaient par des habitudes qui me donnaient une nouvelle vie », a-t-elle déclaré lors de la comparution devant le panel. « Au lieu de me réveiller avec deux cigarettes et un frappuccino au moka avec de la crème fouettée, je me réveillais et j’allais faire du jogging et je revenais faire une heure de travail sur la respiration et du yoga. Tout a changé. »

Joe Manganiello

Au fil des ans, Joe Manganiello a été ouvert sur sa décision de devenir sobre, déclarant à Men’s Health en 2019 que « boire était un moyen pour moi de ne pas avoir à avoir affaire à moi », et révélant que jouer était aussi un moyen pour lui de s’échapper. .

Il est devenu sobre en 2002 après que sa consommation d’alcool ait gêné son jeu d’acteur, le laissant sans abri et sans carrière. Il est maintenant sobre depuis 21 ans.

« Quand je grandissais, quand je pensais à un alcoolique, je pensais à un vieil homme édenté vêtu d’un trench-coat dans un sous-sol quelque part », a-t-il déclaré dans un discours prononcé en 2018 lors du 13e événement spectaculaire d’été annuel de la Fondation Brent Shapiro pour la prévention des drogues. . « Je n’aurais tout simplement jamais pensé que cela s’appliquerait à moi. Ce type de stigmatisation m’a empêché d’obtenir l’aide dont j’avais besoin alors que je savais que j’en avais besoin. »

Rob Lowe

En mai, Rob Lowe a célébré son 33e anniversaire de sobriété, écrivant à quel point il est « reconnaissant » d’avoir « trouvé le rétablissement et une tribu qui l’a soutenu » dans son cheminement vers le rétablissement. « Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’une quelconque forme de dépendance : l’espoir et la joie vous attendent si vous le souhaitez et êtes prêt à travailler pour cela », a-t-il ajouté.

Lowe avait déjà parlé à Variety en 2021 des origines de sa dépendance, expliquant qu’il avait commencé à boire lorsqu’il était adolescent, et que sa dépendance s’était aggravée lorsqu’il avait commencé à jouer et qu’il avait été initié à la drogue. Il est devenu sobre en 1990.

« Rien ne peut vous rendre sobre sauf si vous le souhaitez », a-t-il déclaré au média. « La menace de perdre un mariage, de perdre un emploi, d’être incarcéré – vous nommez la menace, cela ne suffira pas à le faire. Cela doit être en vous. La raison pour laquelle les gens ne deviennent pas sobres à 100% quand ils participent aux programmes, c’est que les gens ne sont pas prêts à utiliser les outils. »

Bradley Cooper

Bradley Cooper a parlé de son parcours vers la sobriété lors d’une apparition dans un épisode de « Running Wild with Bear Grylls: The Challenge » plus tôt cette année. Au cours de l’épisode, il a révélé qu’il était sobre depuis l’âge de 29 ans, se qualifiant de « chanceux ».

Au cours de l’épisode, Cooper a expliqué à Bear Grylls comment son expérience antérieure de lutte contre la dépendance l’avait aidé à se connecter avec son personnage dans « A Star is Born ».

« Cela a rendu plus facile de pouvoir vraiment entrer là-dedans », a-t-il déclaré lors de l’émission. « Et Dieu merci, j’étais à un moment de ma vie où j’étais à l’aise avec tout ça, donc je pouvais vraiment me laisser aller. J’ai eu beaucoup de chance avec les rôles que j’ai eu à jouer. Ça a été une vraie bénédiction. J’espère pouvoir continuer à le faire.

Brad Pitt

Après qu’Angelina Jolie ait demandé le divorce de Brad Pitt en 2016, l’acteur est devenu sobre. Il a déclaré au New York Times en septembre 2019 : « J’avais poussé les choses aussi loin que je pouvais, alors j’ai supprimé mon droit de boire. »

Lors de son discours de remerciement aux National Board of Review Awards pour son rôle dans « Once Upon a Time in Hollywood », Pitt a remercié Bradley Cooper pour l’avoir aidé à devenir sobre, affirmant que « chaque jour est plus heureux depuis ». Dans une interview accordée à GQ en juin 2022, Pitt a expliqué comment les Alcooliques anonymes l’ont aidé.

« J’avais ici un groupe d’hommes vraiment cool, très privé et sélectif, donc c’était sûr », a-t-il déclaré au média. « Parce que j’avais vu des choses d’autres personnes qui avaient été enregistrées alors qu’elles se déversaient les tripes, et c’est tout simplement atroce pour moi. »

Dans cette interview, Pitt a également déclaré qu’il avait arrêté de fumer des cigarettes pendant la pandémie, déclarant: « Je n’ai pas cette capacité d’en faire seulement une ou deux par jour. » Plus tôt cette année, Pitt a lancé un nouveau gin mais il serait toujours sobre.

Drew Barrymore

Dans une édition de novembre 2022 de son magazine Drew, Drew Barrymore a qualifié la sobriété de « l’une des choses les plus libératrices de mon parcours de vie ». Elle a expliqué qu’arrêter de boire était un dragon dans sa vie qu’elle devait tuer et qu’une fois qu’elle l’a fait, elle a pu « enfin se libérer de la torture de la culpabilité et du dysfonctionnement » dans sa vie.

L’actrice a parlé pour la première fois de sa sobriété lors d’une interview en décembre 2021 avec « CBS This Morning », partageant qu’elle était sobre depuis deux ans et demi à l’époque. Elle a expliqué que sa consommation d’alcool était devenue incontrôlable après son divorce avec Will Kopelman et qu’après avoir réalisé que cela « ne servait à rien ». [her] et [her] vie », elle a demandé de l’aide en privé.

« Je veux juste comprendre cela et procéder sans… aucun public. » [dialogue about it]. Laissez-moi faire ça tranquillement et en privé. Cela fait maintenant assez longtemps que je suis dans un style de vie qui, je le sais, fonctionne vraiment… pour mon petit voyage. Et il y a enfin tellement de paix là où il y avait des démons », a déclaré Barrymore.