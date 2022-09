Brad Pitt dit que la première exposition d’art est née d’une réflexion “brutalement honnête” sur les relations ratées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brad Pitt réfléchit à ses relations passées ratées – à travers son art.

La star de “Once Upon a Time… In Hollywood” a fait ses débuts avec plusieurs œuvres au Sara Hilden Art Museum de Tampere, en Finlande, le week-end dernier.

Pitt a déclaré que sa collection portait sur “l’auto-réflexion”.

“Il s’agit, vous savez, où est-ce que je me suis trompé dans mes relations ? Où ai-je fait un faux pas ? Où suis-je complice ?” a-t-il déclaré à la chaîne de télévision finlandaise YLE.

ALORS QUE LES MUSÉES DE NEW YORK RECONNAISSENT DES DÉSACCORDS SUR LES ŒUVRES D’ART PILLÉES PAR LES NAZIS

Ce reflet comprend une structure en forme de maison moulée en silicone transparent et tirée avec des balles et un panneau de plâtre représentant une scène de tir. Il expose également sept autres œuvres.

Il aurait commencé à faire de la céramique après son divorce en 2017 avec l’actrice Angelina Jolie.

Le travail de Pitt n’était pas censé être montré au musée; c’était plutôt à l’origine une exposition du sculpteur britannique Thomas Houseago. Cependant, l’artiste a demandé au musée d’exposer également des œuvres de Pitt et du musicien australien Nick Cave.

Le musée a déclaré: “Cave et Pitt sont déjà renommés dans leurs domaines respectifs de la musique et du cinéma, mais c’est la première fois qu’ils exposent leurs œuvres d’art – des pièces qui ont été créées au cours d’un dialogue continu avec Houseago.”

Pitt a dit à YLE que son œuvre venait d’essayer d’être “brutalement honnête” avec lui-même.

“Cela est né de la propriété de ce que j’appelle un inventaire radical de moi-même, devenant vraiment, brutalement honnête avec moi et … en tenant compte de ceux que j’ai pu blesser et des moments où je me suis trompé”, a-t-il déclaré.

L’ANCIENNE COMPAGNIE D’ANGELINA JOLIE POURSUIT BRAD PITT POUR 250 M$, DIT QU’IL A VOLÉ UN VIGNOBLE FRANÇAIS

Il s’agit de la première exposition du travail de Pitt ou de Cave, et tous deux ont admis qu’ils étaient un peu nerveux à l’idée de partager avec le public lors d’un événement de pré-ouverture samedi.

Pitt a épousé pour la première fois l’actrice de “Friends” Jennifer Aniston en 2000, et le couple s’est séparé au milieu des rumeurs selon lesquelles il aurait trompé Jolie.

Les rumeurs d’affaire ont créé une frénésie tabloïd, et Pitt a admis plus tard qu’il était tombé amoureux de Jolie en tournant “M. et Mme Smith” avec elle, qui a été filmé pendant son mariage.

Jolie a déclaré à Vogue en 2006 qu’elle n’avait jamais eu l’intention de rompre son mariage et que les deux n’avaient pas vraiment envisagé une relation avant la fin du tournage. Elle a dit qu’après la fin de “M. et Mme Smith”, ils étaient restés “de très, très bons amis” jusqu’à ce qu’il annonce sa séparation avec Aniston en 2005.

Après la publication de photos de Pitt et Jolie en vacances romantiques peu après sa rupture avec Aniston, l’actrice de “The Morning Show” a déclaré à Vanity Fair qu’elle pensait qu’il manquait une “puce de sensibilité” à son futur ex-mari.

“Je serais un robot si je disais que je n’ai pas ressenti de moments de colère, de douleur, d’embarras”, a-t-elle déclaré au magazine en 2005. “Il manque une puce de sensibilité. Est-ce un timing étrange ? Ouais, mais c’est pas ma vie. Il fait ses choix. Il peut faire – n’importe quoi. Nous sommes [soon to be] divorcé et vous pouvez voir pourquoi.”

Elle a admis qu’elle “l’aimera pour le reste de ma vie. C’est un homme fantastique” et dans les années qui ont suivi, les deux ont apparemment corrigé leurs différences et sont devenus amis.

Le mariage de Pitt avec Jolie s’est également soldé par un divorce. Ils se sont mariés de 2014 à 2019 et la fin n’a pas été amicale. Les deux sont toujours impliqués dans un procès concernant un domaine viticole français qu’ils ont acheté pendant leur mariage.

En 2016, Pitt a été blanchi dans une enquête sur la maltraitance d’enfants à la suite d’un incident avec lui, Jolie et leurs enfants dans le jet privé. Jolie a demandé le divorce peu de temps après l’incident. L’ancien couple partage six enfants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de “Bullet Train” a été liée à plusieurs femmes depuis son divorce mais ne semble pas avoir de petite amie sérieuse pour le moment.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.