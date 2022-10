Brad Pitt conservera les réponses aux allégations d’abus faites par l’ex-femme Angelina Jolie devant le tribunal: avocat

Brad Pitt répondra aux allégations d’abus faites par son ex-femme, Angelina Jolie, devant le tribunal.

Dans une plainte déposée mardi devant le tribunal de Los Angeles, Jolie a détaillé les allégations d’abus de Pitt envers elle et leurs enfants.

Lors d’un vol de la France à Los Angeles en septembre 2016, “Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage” et “a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée”, selon le dernier dossier de la bataille juridique vicieuse des ex sur un domaine viticole français qu’ils ont acheté en 2008.

L’actrice de “Maléfique” affirme que Pitt, 58 ans, était dans une rage ivre quand il lui a versé de la bière et de la “bière et du vin rouge” sur leurs six enfants qui avaient alors entre 8 et 15 ans.

ANGELINA JOLIE ACCUSE BRAD PITT D’ÉTOUFFER UN DE LEURS ENFANTS DANS UNE PLAINTE CROISÉE EXPLOSIVE

La bagarre a commencé avant qu’ils ne montent à bord de l’avion lorsque Pitt aurait accusé Jolie, 47 ans, d’être “trop ​​respectueuse envers les enfants”, indique le procès.

“Brad est propriétaire de tout ce dont il est responsable depuis le premier jour – contrairement à l’autre côté – mais il ne possédera rien de ce qu’il n’a pas fait”, a déclaré l’avocate de Pitt, Anne Kiley, à l’Associated Press jeudi.

“Il a été victime de toutes sortes d’attaques personnelles et de fausses déclarations.”

Kiley n’a pas précisé quelles parties du récit de Jolie Pitt nie et dont il assume la responsabilité, et les représentants n’ont fait aucun autre commentaire lorsque l’Associated Press leur a demandé.

ANGELINA JOLIE DIT QUE BRAD PITT EST DEVENU UN “MONSTRE” DANS UN VOL D’AVION INFAME, DE NOUVEAUX DOCS RÉVÈLENT

“Avant que ce ne soit fini, Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage”, selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles. “Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter. Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient.”

Elle et les enfants se seraient recroquevillés sous des couvertures pour “éviter la colère de Pitt” jusqu’à ce qu’il s’endorme.

Une fois qu’ils ont atterri, Jolie affirme qu’elle a réveillé Pitt et lui a dit qu’elle et les enfants allaient à l’hôtel. Il l’aurait à nouveau secouée avant de la traiter de “b—-” et de leur dire : “F— vous, f— vous tous.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Jolie a demandé le divorce cinq jours après l’altercation présumée, qui a fait l’objet d’innombrables reportages dans les médias et d’une enquête du FBI. Les autorités fédérales ont sondé les allégations après avoir reçu une information anonyme, mais ont refusé de porter plainte.

Un représentant de Pitt n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire mardi, mais une source proche de la star a déclaré à Fox News Digital que les allégations étaient fausses.

“Elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut”, a déclaré la source.

La dissolution du mariage de l’ancien couple puissant d’Hollywood traîne en longueur depuis des années. Ils ont finalisé leur divorce en 2019 mais ont continué à se battre pour la garde du Château Miraval, site de leurs noces en 2014.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

Pitt a été aperçu en train de quitter un immeuble de bureaux de Los Angeles mardi, le jour même où son ex-femme a déposé les allégations d’abus. L’acteur a été vu en train de sortir du gratte-ciel avec des lunettes de soleil, une chemise et un pantalon en jean. La star de “Once Upon a Time in Hollywood” tenait son téléphone dans sa main droite.

Rebecca Rosenberg de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.