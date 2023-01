Brad Pitt aurait mis en vente son manoir de Los Angeles pour 40 millions de dollars : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TERESA SUAREZ/EPA-EFE/Shutterstock

Brad Pitt59 ans, a discrètement inscrit son manoir de Los Angeles, en Californie, pour 40 millions de dollars, selon une source immobilière qui a parlé à Personnes. L’acteur a acheté la propriété de 1,9 acre en 1994 à Elvira, maîtresse des ténèbres Star Cassandre Peterson et a également acheté plusieurs autres maisons dans les environs, les remplissant d’une piscine, d’un court de tennis et d’une patinoire.

La raison pour laquelle Brad a décidé de vendre sa maison à Los Angeles est parce qu’il “recherche quelque chose de plus petit” dans la région, a déclaré la source. C’est la même maison où lui et son ex-femme Angelina Jolie ont élevé leurs six enfants, dont Maddox21, Pax19 ans, Zahara18 ans, Shilojumeaux de 16 et 14 ans Knox et Vivienne, quand ils étaient ensemble. Depuis leur séparation en 2016, ils ont été déclarés légalement célibataires en 2019 et ont mené des négociations en cours concernant la garde de leurs enfants et le partage de leurs actifs financiers.

Alors qu’il continue de régler les aspects juridiques restants avec Angelina, Brad a évolué de manière romantique avec le créateur de bijoux Inès de Ramon, 32. Ils ont récemment passé les vacances du Nouvel An à Cabo San Lucas, au Mexique. Une source a dit Personnes que les tourtereaux “s’amusent” ensemble et “qu’il se passe quelque chose de bien”. Il n’y a pas de stress. Brad en profite.

Lorsque Brad n’est pas occupé à vendre sa maison et/ou à passer du temps avec Ines, il travaille dur sur des choses liées à sa carrière, comme les apparitions publiques. L’une de ses plus récentes apparitions a eu lieu au Babylone première à Paris, France. Il portait un élégant costume noir Tom Ford et a posé sur le tapis rouge de l’événement étoilé.

Quelques jours auparavant, il avait assisté Kaley Cuoco et Tom Pelphreyest la douche de bébé. Il est apparu sur une photo maintenant supprimée publiée par l’acteur Jonathan Bluth et a secoué une combinaison bleue décontractée mais élégante. “Certains invités ont été stupéfaits par Brad Pitt, qui était de bonne humeur et a même pris une photo avec certaines personnes là-bas”, a déclaré un initié. Divertissement ce soir sur l’événement.

