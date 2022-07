Brad Pitt aurait acheté une garçonnière de 40 millions de dollars avec vue sur l’océan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrea Raffin/Shutterstock

Brad Pitt, 58 ans, serait le nouveau propriétaire d’une impressionnante garçonnière. L’acteur a déboursé 40 millions de dollars pour une maison datant de 1918, connue sous le nom de “Seaward” à Carmel-by-the-Sea, en Californie, et on pense qu’il s’agit de la propriété la plus élevée jamais achetée dans la région, selon Courrier quotidien. La maison a été conçue par l’architecte emblématique du XXe siècle Charles Summer Greene pour l’auteur DL James, qui a écrit Famous All Over Town, et appartient à Searock, une société à responsabilité liée à un financier décédé. Joe Ritchie et sa femme, Sharon Ritchiedepuis 1999, a en outre rapporté le point de vente.

Plus à propos Brad Pitt

La propriété, qui peut être vue ici, serait proche du manoir de 5 millions de dollars de Brad, ce qui lui permettrait de se déplacer facilement d’un endroit à l’autre. Il est également proche de la plage et a une “esthétique en bois” et est construit à partir de grès et de granit extraits localement, Courrier quotidien signalé. De plus, il a des fenêtres cintrées, avec des briques “choisies individuellement” par Charles, et un toit en tuiles de style méditerranéen.

Alexandre Vertikoff pris les photos de la propriété, qui ont été obtenues par Courrier quotidien, en 1997, et a raconté au point de vente son expérience. “Quand je l’ai photographié, tout cela était inhabité depuis un certain temps. Il est dans un état perpétuel d’achèvement depuis 50 ans, il était difficile de dire ce que sont toutes les pièces », a-t-il déclaré.

Brad Pitt hier et aujourd’hui : photos de l’évolution de l’acteur du “Fight Club”

“Ce n’est pas si grand et c’est terriblement privé”, a-t-il poursuivi. « Ils ne font tout simplement plus de terres comme ça. Certaines des vues de la propriété n’existent probablement plus, l’herbe et la verdure auraient toutes poussé et vous ne pourriez pas voir le côté de la maison. Vous ne pouvez pas simplement entrer là-dedans. C’est assez incroyable.

Le dernier gros achat de Brad intervient trois ans après son divorce d’avec Angelina Jolie, avec qui il partage six enfants. On ne sait pas s’il utilisera la propriété pour lui-même avec ses enfants, ou pour autre chose, mais dans tous les cas, ce sera un délice !