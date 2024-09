Brad Pitt arbore un look sauvage lors d’une soirée à New York avec Ines de Ramon

Brad Pitt fait une déclaration élégante à New York.

Brad Pitt a été aperçu en train de profiter d’une soirée romantique avec sa petite amie Ines de Ramon dimanche soir à New York.

L’acteur et la créatrice de bijoux ont été vus se tenant la main alors qu’ils se dirigeaient vers une soirée chic au Mulberry, un lieu prisé des célébrités.

Leur soirée en amoureux survient alors que Brad et son ex-femme Angelina Jolie se battent pour leur divorce.

Le même jour, Angelina a fait la une des journaux au Festival international du film de Toronto, où elle est apparue sur le tapis rouge avec leur fils de 20 ans, Pax Thien Jolie-Pitt, lors de la première de son nouveau film, Without Blood.

Brad Pitt a fait une déclaration de mode lors de son rendez-vous galant avec Ines de Ramon, affichant un look élégant et avant-gardiste à New York.

L’acteur de 60 ans a associé un pantalon à carreaux rouges accrocheur à une chemise blanche impeccable, complétant son ensemble avec des baskets entièrement blanches pour une touche de confort.

Ines de Ramon a complété le look de Brad avec son ensemble chic entièrement noir, accessoirisé d’un sac à bandoulière en cuir blanc saisissant.

Sa tenue comprenait un petit gilet audacieux avec un décolleté plongeant et une silhouette courte, mettant en valeur son ventre tonique et ajoutant un contraste audacieux à la tenue de la soirée.