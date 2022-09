Brad Pitt, Angelina Jolie à Olivia Wilde, Jason Sudeikis : un regard sur les scissions les plus désordonnées d’Hollywood

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hollywood a vu sa juste part de divisions désordonnées.

Plus tôt cette semaine, la star de télé-réalité Erika Jayne a remporté un procès pour fraude de 5 millions de dollars après que deux anciens collègues de son ex-mari, Tom Girardi, l’ont accusée d’avoir “aidé et encouragé” son ancien mari. Pendant ce temps, Olivia Wilde a récemment annoncé pour la première fois qu’elle s’était vu signifier les papiers de garde de son ex-fiancé, Jason Sudeikis, alors qu’elle était sur scène au CinemaCon en avril.

De plus, dans des documents du FBI découverts plus tôt ce mois-ci, Angelina Jolie a déclaré qu’elle ex-mari Brad Pitt était “en train de devenir un monstre” lorsqu’il aurait sombré dans une rage ivre lors d’une bagarre en 2016 dans un avion qui a effrayé leurs enfants.

Fox News Digital s’est entretenu avec l’avocat Steve Baric, qui a été impliqué dans des affaires de divorce haut de gamme, et il a expliqué que les scissions sont une période “très émouvante” dans la vie d’une personne où “les bonnes personnes font des choses terribles”.

Cependant, il a noté que “lorsque vous ajoutez le statut de célébrité, cela ajoute à la folie”.

Voici un aperçu de certaines des ruptures les plus désordonnées d’Hollywood.

Erika Jayne, Tom Girardi

La star de “Real Housewives of Beverly Hills”, Erika Jayne, a demandé le divorce de l’avocat en disgrâce, Tom Girardi, en novembre 2020 après 21 ans de mariage. Le couple a depuis été poursuivi par deux de ses anciens collègues pour fraude.

Au tribunal cette semaine, Jayne, 51 ans, a remporté la poursuite pour fraude de 5 millions de dollars déposée contre elle et s’est rendue sur Instagram pour célébrer. “Merci à mes amis qui se sont tenus à mes côtés. Tout ce que j’ai demandé, c’était du temps et de la compréhension”, a-t-elle écrit.

La star de télé-réalité a également partagé mercredi une capture d’écran d’un article du Los Angeles Time où Girardi, 81 ans, était accusé d’avoir acheté à sa maîtresse un condo en bord de mer et un virement bancaire de son cabinet d’avocats de 300 000 $.

“Wow. Je connaissais les bijoux, les virées shopping et la chirurgie plastique, mais cela m’a vraiment bouleversée”, a-t-elle écrit.

Le divorce de Jayne et Girardi n’a pas été finalisé.

Olivia Wilde, Jason Sudeikis

Olivia Wilde s’est vu remettre les papiers de garde de son ex-fiancé, Jason Sudeikis, alors qu’elle était sur scène au CinemaCon en avril.

L’incident notoire s’est produit lorsque la réalisatrice et actrice de 38 ans présentait son prochain drame psychologique, “Don’t Worry Darling”, devant un public lors du plus grand rassemblement annuel des propriétaires de salles de cinéma.

“C’était mon lieu de travail”, a déclaré Wilde à Variety, s’exprimant pour la première fois sur le moment qui a fait la une des journaux. “Dans n’importe quel autre lieu de travail, cela serait considéré comme une attaque.”

Au moment de l’incident, un représentant de Sudeikis a affirmé qu’il “n’avait aucune connaissance préalable” de la façon dont Wilde recevrait les documents relatifs aux arrangements de garde pour leur fils, Otis, 8 ans, et sa fille Daisy, 5 ans.

“Des documents ont été rédigés pour établir la compétence relative aux enfants de Mme Wilde et de M. Sudeikis”, a déclaré le porte-parole de l’acteur de 46 ans à Fox News Digital.

“M. Sudeikis n’avait aucune connaissance préalable de l’heure ou du lieu où l’enveloppe aurait été livrée, car cela ne dépendrait que de la société de services de traitement impliquée et il ne tolérerait jamais qu’elle soit servie d’une manière aussi inappropriée.”

Après un engagement de sept ans, le couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés en novembre 2020. La star de “Ted Lasso” et l’actrice de “The Lazarus Effect” se sont livrées à une âpre bataille pour la garde au cours des derniers mois.

Wilde a remporté sa première victoire au tribunal plus tôt ce mois-ci lorsqu’un juge a statué que l’État d’origine de leurs enfants était la Californie, où elle réside. Sudeikis avait déposé une pétition contre Wilde car il voulait établir New York comme État d’origine des enfants.

Baric a partagé avec Fox News Digital que l’ego et la perception du public gênent la séparation des célébrités. “Je conseille toujours aux clients de maintenir une présence publique constante et de maintenir une attitude professionnelle calme et s’il y a des enfants, faites toujours passer leurs intérêts en premier”, a-t-il déclaré.

“Un bon exemple de cela est Jennifer Garner. Elle a traversé ce divorce avec sa réputation intacte.” Jennifer Garner a été mariée à Ben Affleck de 2005 à 2018.

Wilde sort actuellement avec la star de “Don’t Worry Darling” Harry Styles. Les deux ont rendu public leur romance en janvier 2021.

Angelina Jolie, Brad Pitt

Angelina Jolie a demandé le divorce de Brad Pitt en 2016 après seulement deux ans de mariage. Au cours du dépôt, Jolie a demandé la garde physique de leurs enfants – Maddox, 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 et 14 ans, les jumeaux Knox et Vivienne.

Selon des documents explosifs du FBI récemment obtenus par le magazine People, Angelina Jolie a déclaré aux autorités que Pitt avait “fulminé” sur un vol privé de France à Los Angeles en 2016 devant leurs six enfants et “imité le comportement d’un monstre”, en leur criant dessus.

Les enfants ont été “choqués” lors de l’explosion du 14 septembre, a déclaré Jolie, qui a ajouté qu’elle était “figée, effrayée et ne savait pas quoi faire” sur le moment, selon les documents.

Pitt aurait martelé le plafond du jet, l’aurait secouée et poussée contre un mur. Elle a dit qu’elle se sentait “comme une otage”.

Quand il a semblé “qu’il allait attaquer” l’un de leurs enfants, qui l’avait traité de “connard”, elle a admis qu’elle avait mis son bras autour de son cou et l’avait serré.

La star de “Girl, Interrupted” a déclaré aux responsables que Pitt lui avait versé de la bière, renversé du vin sur le sol et causé environ 25 000 $ de dommages au jet. Les deux parties ont fait état de blessés. Quelques jours plus tard, Jolie a demandé le divorce en 2016.

En novembre de la même année, Pitt a répondu à la demande de divorce de Jolie et a demandé la garde conjointe et physique de leurs enfants. Depuis, le couple se bat devant la justice.

En 2017, Pitt a parlé de sa séparation d’avec Jolie dans une interview avec GQ.

“J’étais vraiment sur le dos et enchaîné à un système lorsque les services à l’enfance ont été appelés”, a-t-il déclaré au point de vente. « Et vous savez, après cela, nous avons [he and Jolie] pu travailler ensemble pour régler ce problème. Nous faisons tous les deux de notre mieux. J’ai entendu un avocat dire : ‘Personne ne gagne au tribunal — c’est juste une question de qui est le plus blessé.’ Et cela semble être vrai, vous passez une année à vous concentrer uniquement sur la construction d’un dossier pour prouver votre point de vue et pourquoi vous avez raison et pourquoi ils ont tort, et c’est juste un investissement dans la haine au vitriol.”

Après l’interview révélatrice de Pitt, Jolie s’est entretenue avec Vanity Fair en 2017 pour faire connaître sa version de l’histoire. “[Our lifestyle] n’était en aucun cas négatif”, a déclaré Jolie. “Ce n’était pas le problème. Cela est et restera l’une des merveilleuses opportunités que nous sommes en mesure d’offrir à nos enfants. … Ce sont six individus très forts d’esprit, réfléchis et mondains. Je suis très fier d’eux.”

Elle a répondu “non” quand Vanity Fair lui a demandé si elle était surprise que Pitt ait parlé dans l’interview de GQ.

En avril 2019, un tribunal a statué que Jolie et Pitt étaient légalement célibataires bien que leur divorce n’ait pas été finalisé. En mai 2021, Pitt a obtenu la garde conjointe avec Jolie.

Les tensions ont de nouveau éclaté en février lorsque l’acteur a poursuivi Jolie en justice pour avoir vendu le Château Miraval Winery, dont il est copropriétaire. Leurs batailles juridiques sont toujours en cours.

Selon Baric, “Les choses deviennent incontrôlables pour deux raisons. D’abord l’ego…. Un conjoint a encore des sentiments et quand l’autre personne commence à sortir avec un autre partenaire ou à être vue en public. Les choses deviennent incontrôlables”, a-t-il partagé. “Deuxièmement, avec les célébrités, il y a la perception du public pour des raisons de carrière, personne ne veut être perçu comme le mauvais conjoint ou parent.”

Kristin Cavallari, Jay Cutler

Kristin Cavallari et Jay Cutler se sont fiancés en 2011, pour se séparer brièvement, se réunir, avoir leur premier enfant et se marier tous en deux ans. Depuis leur séparation en 2020, Cavallari a ouvertement discuté de son mariage et l’a même qualifié de “toxique”.

“J’ai annulé les fiançailles pour la même raison que j’ai divorcé… S’il y a quelque chose à retenir de cela : vous ne pouvez pas ignorer les drapeaux rouges. Les gens ne changent pas. Et vous devez faire confiance à votre instinct”, a-t-elle déclaré dans un épisode de “Call Her Daddy” début août.

Sur le podcast, Cavallari a révélé : “Parce que j’ai trois enfants avec lui, je fais très attention à ce que je dis… Mon aîné nous recherche maintenant sur Google.”

Cavallari avait cependant une chose à dire. “C’était toxique. Je pense point final, fin de l’histoire.”

Cutler a répondu aux allégations de Cavallari concernant un mariage “toxique” lors de sa propre apparition en podcast sur “Sofia With an F”.

“Si elle veut dire des choses, elle peut dire des choses”, a déclaré Cutler lors du podcast. “Je ne vais pas m’engager dans cette voie à son sujet. Je veux dire, elle est toujours la mère de mes enfants.”

Il accepte que Cavallari ait des sentiments sur leur relation et pourquoi elle s’est terminée. Il est juste confus pourquoi elle en parle si longtemps après que tout se soit déroulé.

« Cela fait deux ans et demi. Pourquoi avons-nous ces conversations en public ? Pourquoi faisons-nous cela ? Cutler, qui partage trois enfants avec Cavallari, a demandé. “Maintenant, nous devons avoir cette conversation maintenant. C’est comme, allez. Nous en avons fini ici.”

Cavallari a demandé le divorce de son mari depuis sept ans en avril 2020. Le couple partage trois enfants : Camden, 9 ans, Jaxon, 8 ans et Saylor, 6 ans.

Ashley Hume et Rebecca Rosenberg de Fox News ont contribué à ce rapport.