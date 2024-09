Brad Pitt affiche son style lors d’un rendez-vous galant avec Ines de Ramon et porte son initiale autour du cou

Brad Pitt et Ines de Ramon ont profité d’une soirée romantique à New York et l’acteur portait un nouveau bijou.

Le 8 septembre, Pitt portait une chemise blanche boutonnée en partie déboutonnée et un pantalon à motif pied-de-poule rouge et blanc. Il portait également un pendentif autour du cou avec l’initiale « I », un clin d’œil apparemment à de Ramon.

De Ramon portait un débardeur noir très plongeant avec un pantalon noir ample. La jeune femme de 31 ans a associé son look à un sac à main blanc et à des bottes noires à talons.

Plus tôt ce mois-ci, la star de « Ocean’s 11 », 60 ans, et la créatrice de bijoux, 34 ans, ont fait leurs débuts sur le tapis rouge du Festival du film de Venise.

Pitt et de Ramon ont suscité des rumeurs de romance pour la première fois en novembre 2022 lorsqu’ils ont été photographiés ensemble lors d’un concert de Bono avec Cindy Crawford et Rande Gerber.

À l’époque, Magazine People a rapporté que le couple « sortait ensemble depuis quelques mois » et que « Brad était vraiment amoureux d’elle ».

Une source qui connaît Pitt a ajouté : « Ines est mignonne, amusante et énergique. Elle a une belle personnalité. Brad aime passer du temps avec elle. »

Elle a également été aperçue avec lui pour ses deux derniers anniversaires, notamment ses 60 ans en décembre dernier .

La créatrice de bijoux de 34 ans était auparavant mariée à la star de « The Vampire Diaries » Paul Wesley pendant environ trois ans avant de se séparer en 2022.

Pitt a été dans deux mariages très médiatisés, le premier avec Jennifer Aniston de 2000 à 2005.

Durant leur mariage, ils ont fondé la société de production Plan B.

« Nous avons démarré cette petite entreprise dans la clandestinité, nous n’en avons pas vraiment parlé parce que nous ne voulions pas être accusés d’être des acteurs qui ont des contrats de vanité où vous ne faites rien », a déclaré Aniston Le Gardien en 2004.

Pitt n’a pas fait beaucoup de commentaires sur sa relation avec Aniston jusqu’après leur divorce.

En 2011, il a dit à Parade, « Il est devenu très clair pour moi que j’avais l’intention d’essayer de trouver un film sur une vie intéressante, mais je ne vivais pas une vie intéressante moi-même. Je pense que mon mariage [to Aniston] avait quelque chose à voir avec ça. Essayer de faire croire que le mariage était quelque chose qu’il n’était pas.

Il a ensuite clarifié ses propos dans un communiqué, en déclarant : « Ce que j’essayais de dire, ce n’est pas que Jen était ennuyeuse, mais que je devenais ennuyeux envers moi-même – et j’en suis responsable. »

La rupture de Pitt et Aniston est devenue tristement célèbre après que Pitt ait commencé une relation avec Angelina Jolie après leur rencontre sur le tournage de « Mr. & Mrs. Smith » en 2003.

Ils sont sortis ensemble pendant plusieurs années et sont devenus parents de six enfants : Maddox et Zahara, tous deux initialement adoptés par Jolie ; Shiloh, leur premier enfant biologique ensemble ; Pax, adopté en 2007 par le couple ; et leurs jumeaux, Knox et Vivienne.

Après plusieurs années ensemble, Pitt et Angelina Jolie se sont fiancés en 2012. La star de « Fight Club » a déclaré à CBS News à l’époque, ils « subissaient beaucoup de pression de la part des enfants » pour se fiancer.

« Cela signifie quelque chose pour eux, et ils se posent des questions lorsque les parents de leurs amis se marient et se demandent : « Pourquoi est-ce que c’est comme ça ? », a déclaré Pitt. « Nous le ferons un jour. Nous le ferons… [But the kids say]« Donne une bague à maman ! » D’accord, je le ferai. Je le ferai.

Ils se sont mariés en 2014 à Château Miraval en France. Deux ans plus tard, ils divorcent, invoquant des différences irréconciliables.

Elizabeth Staton de Fox News Digital a contribué à ce rapport.