Photo : Brad Pitt adore la relation « sans drame » entre George et Amal Clooney : Source

Brad Pitt serait un fan de ce que possèdent George Clooney et sa femme Amal Clooney.

Selon un initié au courant de En contact chaque semaineGeorge et Brad sont des amis proches et ils font actuellement la promotion de leur dernier film, Les loups, dont la première a eu lieu le Festival international du film de Venise le 1er septembre 2024.

La source a également mentionné que George et Amal « inspirent » Brad avec leur proximité et leur alchimie, et sa bien-aimée Ines De Ramon penserait la même chose.

En parlant des couples, la source a révélé qu’ils « s’amusaient beaucoup », notant que « quand ils se retrouvent, c’est toujours la même chose, c’est que du plaisir ».

La confidente a également déclaré : « Brad a une bonne relation avec Ines » et a affirmé : « Il était fier de la montrer à Venise. »

« Il a toujours admiré George et ce qu’il a avec Amal, et cela l’a inspiré dans ses propres décisions concernant sa vie personnelle », a noté l’initié.

Avant de terminer la conversation, l’initié a déclaré : « Il apprécie une relation sans drame. »

Pour ceux qui ne le savent pas, George s’est marié avec Amal lors d’une cérémonie privée le 27 septembre 2014.