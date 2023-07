Une bataille juridique qui s’intensifie entre Brad Pitt et Angelina Jolie au sujet de Château Miraval, un domaine viticole français qu’ils possédaient ensemble, a abouti à un nouveau dossier judiciaire qui accuse Pitt d’agir comme un « enfant pétulant » après que Jolie ait vendu sa part de l’entreprise.

L’ancienne société d’investissement de Jolie, Nouvel – par l’intermédiaire de laquelle elle détenait auparavant une participation importante dans Château Miraval avant de vendre l’ensemble de l’entreprise au milliardaire russe Yuri Shefler – poursuit Pitt pour au moins 350 millions de dollars, a rapporté le Financial Times.

Nouvel accuse Pitt d’avoir « dépouillé » et « pillé » Château Miraval, un domaine luxuriant en Provence qui produit du rosé, de ses actifs en gaspillant l’argent de l’entreprise dans des rénovations frivoles.

« Pitt a gaspillé les actifs de l’entreprise, dépensant des millions pour des projets de vanité, dont plus d’un million de dollars américains pour la rénovation de piscines, la construction et la reconstruction d’un escalier quatre fois, et dépensant des millions pour restaurer un studio d’enregistrement », indique le document.

Le dossier du tribunal ajoute en outre que Pitt a dépensé « près d’un million d’euros par an pour reconstruire constamment des murs de pierre en utilisant des tailleurs de pierre de Croatie ».

L’avocat de Nouvel affirme que « l’inconduite » de Pitt s’est intensifiée en 2021 après que Jolie a décidé de vendre la société d’investissement et sa part de la cave à Tenute del Mondo, une filiale du groupe Stoli, qui appartient à Shefler.

« Enragé que Jolie ait vendu Nouvel à Stoli plutôt qu’à lui, Pitt a agi comme un enfant pétulant, refusant de traiter Nouvel comme un partenaire égal dans l’entreprise », indique le dossier.

Pitt a initialement poursuivi Jolie pour avoir vendu sa part de la cave en février 2022, lançant leur bataille juridique. Il a affirmé que le couple avait convenu de vendre leurs parts dans Château Miraval séparément « uniquement avec le consentement de l’autre » – une affirmation que Jolie a niée.

Jolie a déposé une contre-poursuite, affirmant qu’elle avait vendu sa partie de la cave pour obtenir une plus grande « indépendance financière » de Pitt après leur divorce en 2016, et pour « avoir une forme de paix et de fermeture à ce chapitre profondément douloureux et traumatisant de sa vie et de celle de leurs enfants. .”

Elle affirme que les négociations pour vendre sa partie de la cave à Pitt ont échoué après qu’il a insisté pour que la vente inclue la signature « d’un accord de non-divulgation qui lui aurait contractuellement interdit de parler en dehors du tribunal des abus physiques et émotionnels de Pitt envers elle et leurs enfants. .”

La contre-poursuite détaille un incident où Pitt aurait versé de la bière sur Jolie et aurait versé de la bière et du vin rouge sur leurs enfants. Jolie écrit dans la contre-poursuite qu’elle se sentait mal à l’aise de participer à une entreprise liée à l’alcool avec Pitt.

Cette contre-poursuite a également révélé des allégations selon lesquelles Pitt aurait été violent physiquement et verbalement lors d’un vol en jet privé en 2016 avec Jolie et leurs enfants.

Pitt « a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage » et « a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée », indique le dossier.

Le FBI a enquêté sur l’incident d’avion présumé en 2016, mais n’a porté aucune accusation contre Pitt.