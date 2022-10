Brad Pitt a “étranglé” un enfant et en a frappé un autre, affirme Angelina Jolie dans des documents judiciaires explosifs

Brad Pitt et Angelina Jolie

De nouveaux papiers déposés par Angelina Jolie mardi révèlent des détails explosifs sur une bagarre entre la star et Brad Pitt lors d’un vol en 2016.

Jolie affirme dans des documents judiciaires que “Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage”, tout en l’attaquant.

“Pitt a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée”, et à un autre moment “il a versé de la bière sur Jolie… il a versé de la bière et du vin rouge sur les enfants”, ont indiqué les journaux, dans leur différend en cours sur leur mariage, la garde de leur six enfants et biens partagés, réclamation.

Brad Pitt aurait frappé l’un de ses enfants au visage et en aurait étouffé un autre lors d’une bagarre avec Angelina Jolie dans un avion privé, selon des documents judiciaires déposés mardi aux Etats-Unis par son ex-femme.

L’ancien couple, autrefois l’un des couples les plus en vue d’Hollywood, a été impliqué dans une longue dispute sur leur mariage, la garde de leurs six enfants et des biens communs, dont un domaine viticole français.

Dans papiers déposée devant un tribunal de Los Angeles et largement citée dans les médias, Jolie décrit une longue éruption de Pitt alors que le couple s’envolait avec les enfants de la Californie vers la France en septembre 2016.

“Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage”, disent les journaux, selon le New York Times, ajoutant qu’il a également “saisi Jolie par la tête et l’a secouée”.

À un moment du combat, “il a versé de la bière sur Jolie; à un autre, il a versé de la bière et du vin rouge sur les enfants”.

La confrontation a commencé dans les toilettes de l’avion lorsque Pitt a déclaré que Jolie était “trop ​​respectueuse” envers les enfants.

“Pitt a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée, puis l’a attrapée par les épaules et l’a encore secouée avant de la pousser contre le mur de la salle de bain”, indique le costume, selon Variety.

“Lorsque l’un des enfants a verbalement défendu Jolie, Pitt s’est jeté sur son propre enfant et Jolie l’a attrapé par derrière pour l’arrêter”, ajoute-t-il.

“Les enfants se sont précipités à l’intérieur et ont tous courageusement essayé de se protéger les uns les autres. Avant que ce ne soit fini, Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage. Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter. Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient. .”

La Club de combat L’acteur, qui a été pendant des décennies l’une des stars du cinéma les plus bancables, a fait l’objet d’une enquête sur les allégations des autorités fédérales, qui ont compétence sur les voyages aériens en provenance des États-Unis. Aucune accusation n’a jamais été portée.

Jolie a demandé le divorce quelques jours après le vol.

Au cours des années qui ont suivi, les A-listers se sont affrontés au sujet de la garde des enfants – trois biologiques et trois adoptés – et plus récemment au sujet de la la possession d’une propriété française de luxe qu’ils ont achetée ensemble.

L’AFP a contacté les représentants de Pitt pour commenter les dernières allégations.

Domaine viticole français

Le dossier déposé mardi par Jolie indique que les négociations sur la vente à Pitt de sa participation dans Château Miraval ont échoué à cause de sa demande qu’elle signe “un accord de non-divulgation qui lui aurait contractuellement interdit de parler… des abus physiques et émotionnels de Pitt envers elle et leurs enfants .”

Il vient après Pitt accusé sa co-vedette d’avoir violé ses droits lorsqu’elle a cédé sa part de la cave à une filiale du groupe Stoli, qui appartient à un milliardaire d’origine russe.

Dans des documents qu’il a déposés plus tôt cette année, Pitt a déclaré que “Jolie avait cherché à lui faire du mal” avec la vente, invoquant des liens présumés entre le propriétaire de l’entreprise et le président russe Vladimir Poutine.

Yuri Shefler est depuis longtemps un critique virulent de Poutine, et son conglomérat de boissons Stoli Group est basé en Lettonie.

Mais les avocats de Jolie ont déclaré dans le dossier de mardi que la vente n’avait été poursuivie qu’après l’échec des pourparlers pour vendre à Pitt au sujet de la clause de non-divulgation qu’il réclamait.

Une source proche de la situation a déclaré à l’AFP plus tôt cette année que Jolie avait décidé de vendre car elle et ses enfants “n’ont pas pu retourner” au Château Miraval, et elle avait fait plusieurs offres à son ex-mari avant de signer l’accord avec Shefler. .

Autrefois le couple le plus en vue de Tinseltown, Pitt et Jolie se sont rencontrés pour la première fois après avoir joué le rôle d’assassins mariés dans le film de 2005 Monsieur et Madame smith. Pitt était marié à Jennifer Aniston à l’époque.

Les A-listers ont annoncé en 2018 qu’ils étaient parvenus à un règlement à l’amiable concernant leurs enfants, mais tout accord semblait s’effondrer rapidement.

En juillet dernier, Jolie a remporté une victoire dans leur bataille pour la garde, le juge privé supervisant leurs affaires de divorce et de garde ayant été disqualifié de l’affaire.