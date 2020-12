Il y a eu un moment au tout début de la romance de Brad Pitt avec Angelina Jolie qui aurait pu tout gâcher.

Cela fait 15 ans que la légende hollywoodienne Brad a commencé à sortir avec Angelina, après leur rencontre sur le tournage de M. et Mme Smith.

Cela a mis fin à son mariage avec Jennifer Aniston, après qu’ils aient été annoncés comme le couple d’or de Tinseltown les années précédentes.

Alors que Brad et Ange apprenaient à se connaître plus intimement, ils se sont envolés ensemble pour l’Afrique, dans ce qui a été la première véritable indication à leurs fans qu’il pourrait y avoir quelque chose de plus que des co-stars.

Brad avait rejoint Angelina lors de son voyage en Éthiopie en Afrique de l’Est, où elle s’était rendue pour finaliser l’adoption de son premier enfant.







(Image: Getty Images)



C’est alors qu’il était là-bas que Brad a développé des symptômes pseudo-grippaux et il y avait des inquiétudes car le mois précédant leur voyage, le ministère éthiopien de la Santé a rapporté qu’au moins 40 personnes étaient décédées et 433 avaient été tombées malades avec une méningite à méningocoque hautement infectieuse au cours de la cinq derniers mois.

Heureusement pour Brad, c’était une méningite virale qui lui a été diagnostiquée, mais cela signifiait quand même qu’à son retour aux États-Unis, il a été enregistré au Cedars Sinai Medical Center.

Sa maladie n’était pas liée à l’épidémie éthiopienne, selon son publiciste, qui avait confirmé à l’époque que Brad avait été «diagnostiqué avec un cas bénin de méningite virale».







(Image: Getty Images pour Turner)



Brad a ensuite dû se reposer à la maison après quelques jours d’hospitalisation, alors qu’il se remettait des symptômes de la méningite virale, qui comprennent une fièvre soudaine, de graves maux de tête, des vomissements et un malaise.

Heureusement pour Brad, il s’est rapidement rétabli complètement et sa romance avec Angelina s’est épanouie, ce qui a conduit à une relation de 11 ans qui les a vu adopter deux autres enfants et avoir trois des leurs.

Après un mariage de deux ans, les deux hommes se font face au tribunal alors qu’ils se disputent les conditions de garde avant que leur divorce ne soit finalisé.

