Brad Ogbonna réalise des portraits colorés et attentionnés des Dakarois

Les œuvres personnelles de Brad Ogbonna sont à la fois universelles et culturellement distinctes. Le photographe a passé des années à illuminer le dynamisme et le style de toute l’Afrique de l’Ouest et des Caraïbes ; de l’Île-à-Vache en Haïti à Lomé, au Togo, Stone Town, Zanzibar et Cuba, où il capture la performance, la banalité et la relation humaine à la terre. Ses séries – qui portent toujours le titre de la ville ou de l’État dans lequel elles sont basées – ne sont généralement pas sentimentales, mais on a toujours le sentiment que le photographe est guidé par les sujets vers un mode de vie différent.

Brad est né et a grandi à Twin Cities (Minneapolis et Saint Paul), Minnesota, dans une communauté très unie de Nigérians et d’Africains de l’Ouest qui ont émigré des années 80 au début des années 80. Immergé dans la diaspora, il passait de nombreux week-ends à rendre visite à sa famille et à assister à des événements culturels en ville. « Mon père et mon oncle faisaient partie intégrante de la communauté », nous dit-il. « Et ils emportaient toujours des caméras avec eux partout où nous allions », ajoute-t-il. De plus, en remarquant des albums photos dans toutes les maisons, le photographe a développé dès son plus jeune âge le sens de l’importance de documenter, « et une fois arrivé au collège, prendre un appareil photo et prendre des photos m’a semblé être une progression naturelle à partir de là ».

En ce qui concerne le travail de Brad, il est difficile de nier le fait qu’il est synonyme de lieux à travers l’Afrique et les Caraïbes. Tout a commencé en 2011, après le décès de son père au Nigeria, où il a décidé de rester quelques mois. Après un certain temps, il a commencé à documenter les gens et les environs, avant d’élargir son réseau à toute la région. En voyageant à Dakar quelques années plus tard, sa série éponyme nous donne une idée des attributs intérieurs et extérieurs des quartiers, avec une connectivité presque destinée à capturer entre les gens et leur environnement à travers la couleur. Le rouge du maillot Jordan bien-aimé des enfants et la base des balcons lointains ; le bleu de la chemise d’un enfant et le blanc de son short complétant les carreaux environnants ; et les chemises de trois personnages au loin correspondant d’une manière ou d’une autre aux cadres de fenêtres d’un bâtiment encore plus éloigné. « L’une des caractéristiques déterminantes des régions est la quantité de couleurs affichées. De l’extérieur de la maison et de la décoration intérieure aux vêtements que portent les gens », explique Brad. « C’est ce que je recherche lorsque je crée des images. L’amour de la couleur et de la chaleur que je ne retrouve pas souvent aux États-Unis.