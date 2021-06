Brad McClelland révèle un régime strict de recyclage des glucides qui l’a préparé à Love Island

Brad McClelland de LOVE Island dit qu’il a suivi un régime strict de recyclage des glucides avant son apparition dans l’émission dans le but de s’améliorer.

Le beau travailleur de 25 ans de Northumberland a révélé qu’il suivait le régime avant d’entrer dans la villa parce qu’il voulait se dépasser.

Brad de Love Island a révélé son régime strict avant d’entrer dans la villa[/caption]

S’adressant au Sun, Brad a expliqué qu’avant de s’envoler pour Majorque, il avait apprécié de nombreux « biscuits, bonbons et pop pétillante ».

Mais des semaines avant qu’il ne soit sur le point d’entrer dans la villa, l’ouvrier a décidé de donner un coup de pouce aux choses et d’adopter une façon «propre» de manger dans le but de se buff.

Il a déclaré: «Je vais toujours au gymnase. Mon alimentation est toujours relativement propre. J’aime garder la forme.

« En sortant ici, j’ai pensé : ‘J’ai quelques semaines donc je vais manger sainement.’ Mais le niveau de nourriture qui est sorti ici est insensé. Je pense que je suis en forme. Je ne suis pas dans la meilleure forme que j’aie jamais vue.

Brad a essayé de faire du vélo en glucides pour tenter de s’améliorer avant de rencontrer les célibataires sexy de Love Island[/caption]

Brad insiste sur le fait qu’il n’a pas l’habitude d’attirer beaucoup d’attention féminine malgré son corps de chamois[/caption]

« Les gens regarderont Instagram en disant : « Jésus-Christ. » Mais ne vous y trompez pas, je ne viens pas comme ça.

Brad a poursuivi en expliquant qu’il avait suivi un régime alimentaire riche en glucides avant d’entrer sur Love Island, ce qui implique des allers-retours entre les jours riches en glucides et les jours faibles en glucides.

«C’était un régime strict auquel je me suis tenu. J’ai fait du vélo en glucides pour que vous ayez des jours inférieurs », a-t-il déclaré.

« Au cours d’une semaine de sept jours, il y aurait trois jours moyens, deux jours inférieurs et deux jours élevés.

La star de Love Island est allée au gymnase avant son apparition dans la série[/caption]

«Les jours les plus élevés sont ceux où vous vous entraînez, alors j’ai fait mes jambes ou mon dos ou j’ai soulevé des charges lourdes. Et les jours inférieurs sont des jours de repos. Vous faites un cycle de glucides bas, moyen, élevé.

« Je voulais juste tester et me pousser et me déshabiller et voir ce que je cherchais réellement. »

Brad a ajouté qu’il était « satisfait de mon apparence et de ce que je mange ».

Malgré son apparence de chamois, Brad insiste sur le fait qu’il n’a pas l’habitude d’attirer beaucoup d’attention des filles, alors entrer dans la villa sera une toute nouvelle expérience.

Il a déclaré : « Beaucoup de gens pensent, même mes amis disent : » vous devez obtenir des tonnes de DM. Vous devez obtenir ceci et vous devez obtenir cela. Pour être franc, j’attire rarement l’attention.









« Les filles à qui je parle sont des amies. Aucune nouvelle personne ne vient. Ce sera une expérience différente.

Brad a ajouté que lorsqu’il s’agissait de réussir dans la villa, il n’avait pas de plan de match particulier en tête – et prévoyait d’être simplement lui-même.

Il a ajouté: «Être moi-même m’a fait participer à la série et être moi-même m’a amené aussi loin dans ma vie.

«Cela m’a permis d’avoir un groupe d’amis et je suis une personne très respectée et appréciée dans ma région et c’est parce que je suis moi-même.

« Entrer là-dedans… Je ne serai pas différent. »

Love Island débutera le lundi 28 juin 2021 à 21h.