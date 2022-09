Brad McClelland de Love Island sort avec la sœur d”une énorme star du football après des vacances romantiques à Milan

La sœur du capitaine de MANCHESTER United, Harry Maguire, a noué une relation amoureuse avec Brad McClelland de Love Island.

Daisy Maguire, qui travaille comme assistante artistique chez Soccer Aid Productions, a commencé à sortir avec la star de télé-réalité au cours de l’été.

Les initiés ont déclaré que Daisy et Brad, qui sont apparus sur Love Island l’été dernier, étaient amoureux.

Un copain a déclaré: “Daisy et Brad ne se fréquentent pas depuis longtemps, mais ils sont absolument éperdus.

“Ils forment un beau couple et leurs familles et amis respectifs pensent qu’ils forment un bon couple.

“Ce n’est que le début, mais Daisy rend Brad vraiment heureux. Il n’arrête pas de sourire. »

Daisy et Brad sont actuellement en vacances à Milan.

Hier soir, elle a partagé une photo d’elle-même câlinant l’ancien ouvrier sur ses histoires Instagram.

Brad, qui vient de Northumberland, s’est inscrit à l’émission ITV2 l’été dernier et a été couplé avec Lucinda Strafford.

Il a été largué de la villa le jour 16.

Plus tôt cette année, Brad a été contraint de s’excuser auprès de sa compatriote insulaire Rachel Finni après avoir semblé l’insulter sur une vidéo en direct sur Instagram avec leurs co-stars Aaron Francis, Jake Cornish et Tyler Cruickshank.





Dans le flux en direct, Brad a semblé se moquer de Rachel, avec qui il est sorti pendant une courte période au début de l’émission.

Il a écrit: “Je tiens à m’excuser auprès de Rachel et des autres pour tous les sentiments qui ont été blessés lors de notre Instagram Live l’autre soir. J’ai regardé la vidéo en arrière et je peux voir comment cela a été perçu.

“A la réflexion, ce n’était pas la façon de se comporter et 100% pas mon intention de la blesser ou de la contrarier et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas ce genre de personne.”

Il a terminé la déclaration: « Depuis, j’ai contacté Rachel personnellement et je me suis excusé pour tout mal que j’ai causé. Du fond du cœur, je suis vraiment, vraiment désolé.

Daisy a été victime d’une attaque présumée de «viol de rendez-vous» à Mykonos, en Grèce, en août 2020, alors qu’elle était en soirée avec Harry et un groupe de leurs amis.

L’épouse de Harry, Fern Hawkins, a réalisé que quelque chose n’allait pas et un ami de la famille a déclaré au Sun à l’époque comment ils pensaient que Daisy avait reçu une injection d’une substance par deux hommes.

L’incident a conduit à une bagarre où Harry a ensuite été reconnu coupable d’agression, de résistance à l’arrestation et de corruption aux côtés de son frère Joe et de son ami Chris Sharman.

Il a fait appel de la condamnation et a déclaré dans un communiqué à l’époque: “A la suite de l’audience, j’ai demandé à mon équipe juridique avec effet immédiat d’informer les tribunaux que nous ferons appel.

“Je reste fort et confiant quant à notre innocence dans cette affaire – si quoi que ce soit, moi-même, ma famille et mes amis sont les victimes.”

Rex