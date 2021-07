Brad McClelland de Love Island a l’air totalement différent en tant que footballeur adolescent

Le beau mec de LOVE Island, Brad McClelland, a été aperçu totalement différent dans un retour en arrière de lui en train de jouer au football à l’adolescence.

L’ouvrier de 26 ans de Northumberland a déjà séduit les filles de la villa avec sa beauté – mais regarde un monde loin dans les photographies d’enfance.

ITV

Brad a séduit les filles de la villa – mais il avait l’air différent à l’adolescence[/caption]

Brad est apparu face à un bébé dans les jolis clichés de retour, où il portait une chemise rouge et blanche et un short pour son équipe de football locale.

Agenouillée devant une collection de trophées, la star de télé-réalité a souri à la caméra – semblant sensiblement plus jeune et plus pleine.

Un deuxième coup le voit courir après le ballon dans un jeu intense, avec ses longs cheveux tirés en arrière avec une bande et flottant librement derrière lui.

Alors que Brad est souvent vu exhibant ses abdos ondulants dans l’émission de rencontres ITV, il semblait avoir perdu du poids depuis ses jours de football.

NNP

Des clichés de retour montrent que Brad a l’air différent de son apparence sur Love Island[/caption]

NNP

On voit Brad portant son kit de football rouge et blanc[/caption]

Le beau gosse a attiré beaucoup d’attention dans la villa – et à l’extérieur aussi, alors que l’animatrice de This Morning Holly Willoughby s’est récemment évanouie sur lui.

Dans les murs de la villa majorquine, Brad est actuellement en couple avec Faye Winter, une agente immobilière de 26 ans du Devon.

Dans le premier couplage, Brad a volé Faye au footballeur semi-professionnel Toby Aromolaran et les deux sont assez amoureux l’un de l’autre.

Il a clairement indiqué qu’il était physiquement attiré par elle et plus tôt cette semaine, le couple a partagé le premier baiser de la saison lors d’un jeu de défi.

@brad_mcclell/Instagram

La star a subi une transformation avant Love Island[/caption]

La nouvelle fille Chloe Burrows a également brillé par Brad, l’appelant hier soir pour une conversation privée pour lui demander s’il « mettrait tous ses œufs dans le même panier ».

Avant de se rendre dans la villa, Brad a déclaré qu’il cherchait un partenaire comme « Sommer Ray d’Instagram », Zara McDermott ou Megan Fox.

Il a expliqué aux patrons d’ITV sa décision de rejoindre l’émission : « Je veux sortir en face à face, j’aime rencontrer des gens. Je suis facile à vivre, décontracté. Qui ne voudrait pas être dans une belle villa dans un pays chaud pendant un moment ?

L’émission de ce soir pourrait cependant voir Brad partir seul, alors que les spoilers de l’émission voient Faye et Hugo se rapprocher après sa dispute avec l’ouvrier.

Pennsylvanie

Brad a eu beaucoup d’attention féminine depuis son entrée dans la villa[/caption]

Rex

Il était en couple avec Faye mais les choses semblent tourner au vinaigre[/caption]

Après une journée de greffe autour de la piscine, l’agent immobilier de 26 ans est sur le point de révéler ses vrais sentiments dans l’épisode dramatique de ce soir.

Faye a clairement fait savoir à Brad qu’elle n’était pas impressionnée par ses mouvements après l’avoir embarrassée lors d’une partie de beer pong.

Le beau mec Geordie, Brad, a osé « embrasser la fille la plus attirante et la moins attirante de la villa » et il a choisi son partenaire pour cette dernière.





Alors qu’ils se disputaient sur le canapé, elle a ajouté: « Je ne t’aime pas de toute façon – tu peux bien regarder mais ta putain de personnalité pue. »

Pendant ce temps, Hugo est actuellement en couple avec Sharon mais a été qualifié d' »hypocrite » pour avoir dit qu’il « ne pouvait pas la ramener chez ses parents » – malgré le fait que l’enseignant ait admis avoir eu des relations sexuelles dans la rue.

Il a avoué : « Pour moi, c’est un choc de personnalités. Je sais que cela semble impitoyable, mais je ne pouvais pas imaginer l’amener rencontrer ma famille, en dehors d’ici.