Brad Marchand nie le rapport sur la prolongation

21h48: Marchand lui-même a rejeté le précédent rapport de Friedman. Dans un courte conversation avec Matt Vautour de Mass Live SportsMarchand a dit : «Je n’aime pas parler de contrats dans les médias. Mais ce rapport d’Elliotte est faux. Elliotte a tout simplement tort. C’est à peu près tout« .

20h46: Il y a quelques instants Segment « Les manchettes du samedi » de SportsnetElliotte Friedman a rapporté que les Bruins de Boston sont sur le point de prolonger leur capitaine Brad Marchand. Friedman a indiqué que la prolongation serait de trois ans, mais n’a donné aucune idée du salaire de l’accord.

C’est un net changement d’humeur à Boston après Marchand et l’entraîneur-chef Jim Montgomery ont échangé des plaisanteries avec passion lors de la défaite en prolongation de la semaine dernière contre le Utah Hockey Club. Un revirement de Marchand a conduit à un but égalisateur de l’Utah (le but a ensuite été annulé après examen) et Mongtomery était visiblement frustré par la réponse de Marchand.

Marchand et Montgomery ont minimisé l’interaction avec ce dernier en disant : «Entre Marchy et moi, il n’était pas nécessaire d’avoir une conversation. Lui et moi sommes tous deux des personnes émotives. Je ne suis pas ravi de cela, mais je n’y pense pas après et lui non plus. C’est un pro. C’est un grand joueur qui fait tellement de bonnes choses pour nous, et il a également de grandes attentes. Donc, pour nous, c’est fini avec« .

Les frustrations sont compréhensibles pour une équipe des Bruins qui a du mal à sortir des portes. Boston détient une fiche de 3-4-1 en huit matchs, mais semble se diriger vers une victoire contre les Maple Leafs de Toronto ce soir.

Il est difficile non plus de dire que Marchand n’est pas responsable du problème. Tout le blâme ne peut pas être imputé à ses épaules, mais son jeu du côté défensif de la rondelle continue de se déprécier et il n’a réussi que cinq passes décisives cette saison.

Il y a une régression compréhensible attendue pour un joueur qui entame sa saison de 37 ans sur son prochain contrat. Pourtant, les Bruins ont continué à compter sur Marchand jusque dans la seconde moitié de sa carrière. Depuis sa saison de 31 ans en 2019-20, Marchand a marqué 139 buts et 370 points pour Boston en 348 matchs (à l’exclusion des résultats de cette année) tout en jouant en moyenne un peu plus de 19 minutes de jeu par nuit.

Ses exploits en séries éliminatoires sont bien connus et cela pourrait être l’un des principaux facteurs contribuant à cette prolongation. Marchand n’a pas ramené Boston en finale de la Coupe Stanley depuis ses 31 ans, mais il a été l’un des talents les plus constants en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise, marquant 26 buts et 55 points en 49 matchs de 2020 à 2024.

La prolongation de Marchand à Boston devrait être la première d’une série de plusieurs pour l’équipe cette saison. L’organisation des Bruins doit encore conclure de nouveaux accords pour les attaquants Frédéric Trent, Morgan Geekieet John Beecher d’ici le début de la saison 2025-26, mais la signature de leur capitaine pour une prolongation anticipée donne un élan dans la bonne direction.