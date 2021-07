Brad largué de Love Island dit qu’il regrette d’avoir dit à Lucinda de rester dans la villa et espère qu’elle ne trouvera pas l’amour

Brad McClelland de LOVE Island a admis qu’il regrettait d’avoir dit à Lucinda Strafford de rester dans la villa – et espère qu’elle ne trouvera PAS l’amour.

L’ouvrier de 26 ans est devenu le dernier insulaire à être largué dans l’émission de ce soir après que lui et Lucinda, 21 ans, ont été confrontés à une tournure sauvage.

3 Brad est le dernier insulaire à être largué de la villa Crédit : Érotème

3 Lui et Lucinda ont dû choisir entre eux qui sont allés Crédit : Rex

Après avoir été élus les moins compatibles par le public, ils ont dû choisir entre eux qui sont partis – et Brad s’est porté volontaire car il avait eu plus de temps dans la villa.

Il a insisté pour qu’elle reste dans l’émission plutôt que de partir avec lui – mais dans son entretien de sortie, il a avoué qu’il regrettait d’avoir dit cela.

Brad a expliqué: « La nuit, c’était l’une de ces situations où je ne voulais pas qu’elle parte [with me]. La façon dont nous avions une connexion, ce serait vraiment bien de prendre ce que nous avions et de le continuer à l’extérieur.

« Je me suis réveillé ce matin et j’aurais aimé que nous soyons partis ensemble. Je veux voir où cela aurait pu aller. Ne pas pouvoir parler à Cind, ou lui demander où elle est, je veux savoir comment elle s’est réveillée ce matin. «

Le beau gosse a poursuivi: « J’espère en quelque sorte qu’elle ne trouvera pas l’amour là-dedans, car peut-être que nous pourrons continuer là où nous nous sommes arrêtés. »

Brad a ajouté qu’il « garderait un œil » sur la façon dont le voyage de Lucinda Love Island se poursuivrait et qu’il serait « direct dans ses DM » si elle partait célibataire.

Partageant son choc d’avoir été élu couple le moins compatible par les téléspectateurs, l’ex Islander a partagé: « Moi et Cind étions irréprochables. Tout le monde commentait à quel point j’avais l’air heureux, à quel point Cinds était heureux.

« Cinds me disait à quel point elle était heureuse avec moi et vice versa. Tout le monde pouvait le remarquer. Je pense que si vous deviez demander aux insulaires là-bas, qui est le couple le plus compatible là-bas, moi et Cind aurions été là-bas . »

3 Brad ne veut pas que Lucinda trouve l’amour Crédit : Rex

Et il estime que les deux couples d’amis de la série – Hugo et Sharon, et Kaz et Aaron – auraient dû être en bas.

Brad était l’un des garçons originaux de la série 2021 de Love Island, et initialement couplé avec Faye.

Cependant, sa tête a été tournée par Chloé – et lorsqu’elle a choisi un couple d’amitié avec Hugo au lieu d’une relation avec lui lors d’une cérémonie de recouplage, il lui a fallu greffer la nouvelle venue Rachel pour conserver sa place dans la villa.

Les efforts de Brad ont payé et Chuggs a été largué de la série à la place – mais il a laissé Rachel en larmes lorsque la nouvelle arrivée Lucinda lui a tourné la tête quelques jours plus tard.