Brad Gushue ajoute Brendan Bottcher comme nouveau deuxième de l’équipe

L’équipe Brad Gushue a trouvé son remplaçant pour le deuxième EJ Harnden et son ancien capitaine Brendan Bottcher.

Les trois champions en titre du Brier du Montana, avec également le troisième Mark Nichols et le premier Geoff Walker, ont officialisé l’annonce mardi matin sur les réseaux sociaux.

Bottcher, qui a passé toute sa carrière de curleur comme capitaine, jouera deuxième pour l’équipe Gushue. Son premier événement avec la patinoire de St. John’s sera le Championnat pancontinental de curling qui aura lieu à Lacombe, en Alberta, du 27 octobre au nov. 2.

L’équipe Gushue était à la recherche d’une nouvelle seconde après s’être séparée de Harnden de manière surprise la semaine dernière. Bottcher, 32 ans, était disponible après que son ancienne équipe composée de Marc Kennedy, Brett Gallant et Ben Hebert l’ait éliminé à la fin de la saison 2023-2024 après deux ans ensemble.

« Ce nouveau rôle présente de nouveaux défis et des opportunités passionnantes », a déclaré Bottcher dans un communiqué. « Je suis heureux d’apporter mon expérience et ma passion à l’une des équipes les plus respectées du curling, de collaborer avec mes nouveaux coéquipiers et de bâtir ensemble ce prochain chapitre. »

Bottcher a ajouté qu’il continuera à jouer en double mixte avec Rachel Homan, mais qu’il n’entraînera plus l’équipe de quatre personnes de Homan cette saison.

Bottcher a remporté son premier et unique Brier Tankard dans la bulle de Calgary en 2021, la finale de quatre participations consécutives à la finale du Brier. Gushue a battu Bottcher lors des finales du Brier 2018 et 2020.

« Nous sommes ravis que Brendan se joigne à notre équipe », a déclaré Gushue, 44 ans. « Ses compétences et son expérience seront inestimables, et sa relation avec Geoff et notre entraîneur, Jeff Hoffart, renforcera la dynamique globale de notre équipe. »

Bottcher et Walker sont tous deux basés à Edmonton.

L’équipe Gushue a remporté trois championnats canadiens consécutifs de curling masculin, dont les deux derniers avec Harnden, mais a perdu le match pour la médaille d’or au Championnat du monde de curling masculin chaque année. Gushue a remporté ses six Brier Tankards depuis 2017.

Classée troisième au monde derrière l’équipe écossaise Bruce Mouat et l’équipe italienne Joel Retornaz, l’équipe Gushue représentera le Canada au Brier de Kelowna en mars et a déjà réservé une place pour les essais canadiens de curling 2025.

L’équipe Gushue a une fiche de 12-5 sur trois événements jusqu’à présent en 2024-25, perdant la finale du PointsBet Invitational contre l’équipe Mike McEwen de Saskatoon, 8-3, et la finale du Tour Challenge contre l’équipe Mouat, 10-3.

Adam Casey sera remplaçant pour l’équipe Gushue lors de la Henderson’s Steel Fall Classic de ce week-end à Sault Ste. Marie en tant que Bottcher a un conflit d’horaire en double mixte.