Brad Groleau trouve son champ de rêves avec les River Bandits – Shaw Local

Chaque jour où Brad Groleau marche sur un terrain de baseball est une bonne journée.

L’ancien joueur hors concours de St. Bede et double joueur de l’année de la BCR a trouvé son véritable champ de rêves le mardi 9 août.

En tant qu’entraîneur des Quad City River Bandits, l’équipe High A des Royals de Kansas City, il a participé au tout premier match de baseball de la Ligue mineure joué sur le site Field of Dreams rendu célèbre par le film de 1989. Le match River Bandits-Cedar Rapids Kernels était un prélude au match MLB Field of Dreams de cette année entre les Cubs et les Reds deux nuits plus tard.

Groleau, 27 ans, a vu le film plusieurs fois, mais c’était son premier voyage sur le site du Champ de Rêve, et il a répondu à toutes ses attentes et plus encore.

“C’était incroyable, c’est le moins qu’on puisse dire. Comme l’a dit Kevin Costner l’an dernier, c’est vraiment parfait », a déclaré Groleau. «La façon dont la MLB a tout assemblé, la façon dont ils ont le terrain (MLB) juste à côté du terrain de cinéma, juste toute l’expérience du début à la fin, vous ne pouvez tout simplement pas mieux l’élaborer.

« Nous avons eu un temps parfait, un ciel magnifique et ensoleillé et 80 degrés. C’était un super jeu et j’ai vraiment apprécié toute l’expérience. Comme l’a dit Fergie Jenkins lors de l’émission (Cubs-Reds) FOX, il fallait juste en faire l’expérience en personne et j’ai eu beaucoup de chance de le faire.

Le Champ des Rêves. (Photo courtoisie Brad Groleau)

L’expérience de la journée a commencé par le trajet en bus depuis les Quad Cities à travers la campagne de l’Iowa, se terminant par une escorte policière jusqu’à Dyersville.

«Tout le trajet de Davenport au champ réel à travers les champs de maïs, vous êtes vraiment au milieu de nulle part à Dyersville là-bas. Une fois que vous vous arrêtez sur le terrain, vous êtes tout simplement émerveillé par le développement du tout nouveau terrain et à quel point c’est cool de le voir », a déclaré Groleau.

“Mes parents (Ron et Kim) étaient là, donc j’ai pu me promener avec eux avant le début de la journée, ce qui était bien.”

Les River Bandits ont eu environ 45 minutes pour se promener et « juste en quelque sorte tout prendre et prendre beaucoup de photos », a déclaré Groleau.

“Puis à 14h15, nous avons eu notre photo d’équipe. Et puis après cela, c’est à ce moment-là que nos lanceurs ont commencé à lancer, se sont entraînés au bâton, ont pris un repas d’avant-match et avant que vous ne le sachiez, c’est l’heure du match », a-t-il ajouté.

Il a dit que le site du film Field of Dreams est exactement comme vous l’imaginez dans le film.

“Vous voyez les gradins emblématiques, la maison, le terrain réel, peu de choses ont changé depuis le film de 1989”, a-t-il déclaré. «Je pense que la partie vraiment cool de la fin du film, vous voyez les gradins où Moonlight Graham se transforme en médecin où toute cette scène était et où ils ont marché de ces gradins au terrain où Ray Kinsella a joué avec son père.

“Tout est exactement au même endroit depuis le film (33) ans, donc c’était vraiment cool.”

Groleau, diplômé de St. Bede en 2013, a déclaré que tous les joueurs des River Bandits ont apprécié leur expérience.

« Ils prenaient tous des photos avec leurs téléphones. Tout le monde disait à quel point c’était cool. Ils disaient qu’ils avaient eu des frissons parce qu’ils avaient vu le film », a-t-il déclaré.

“Juste en marchant sur le terrain, la condition était impeccable. Je continue à revenir à la perfection, parce que ça l’était. Le maïs et tout est vraiment vert. Cette première marche depuis le club-house pour se rendre à la pirogue et voir le terrain, cette première réaction a été incroyable.

Fidèles au thème de la semaine, les Kernels et River Bandits ont fait un pas en arrière dans le temps. Les Kernels sont devenus les Cedar Rapids Bunnies et les River Bandits sont devenus les Davenport Blue Sox, chacun vêtu d’uniformes vintage.

Les River Bandits en ont fait une soirée mémorable sur le terrain en s’imposant 7-2.

« Nous avons eu une excellente performance de notre lanceur partant, Chandler Champlain. Il a fait 6,1 manches. Juan Carlos Negret et Peyton Wilson ont tous deux frappé des circuits pour nous », a déclaré Groleau. « C’était un match complet offensif, lanceur et défensif pour nous. Pouvoir remporter la victoire était d’autant plus spécial.

C’est la première année de Groleau avec les River Bandits. Il a commencé avec les Royals en tant que stagiaire en 2017 et 2018 avec leur équipe Triple A Storm Chasers à Omaha. Il a commencé à temps plein en 2019 avec les Royals de Burlington dans la filiale Rookie Ball.

Il n’y a pas eu de matchs en 2020 en raison du COVID-19 et Groleau est retourné travailler dans la Ligue d’été de l’ACL en Arizona pour les Royals en 2021 avant de se présenter aux River Bandits cette année.

C’est la meilleure chose à faire que de jouer au ballon pour Groleau.

« Je suis très béni. Je suis reconnaissant chaque jour d’avoir ce travail qui me permet de rester dans le baseball », a-t-il déclaré. “Le simple fait de nouer des relations avec nos joueurs et de les aider de toutes les manières possibles est la partie la plus gratifiante de mon travail. Je me présente à la cour tous les jours et je suis juste très reconnaissant et j’apprécie vraiment ça.

Brad Groleau (Photo courtoisie Brad Groleau)

Un nouveau calendrier mis en place l’année dernière dans toute la Ligue mineure de baseball, les River Bandits jouent des matchs la nuit du mardi au samedi avec des matchs de jour le dimanche, jouant six matchs consécutifs avec le même adversaire, certains tous sur le même site ou à domicile et à l’extérieur.

Lors d’une journée de match typique, Groleau se rend disponible pour les joueurs lorsqu’ils commencent à se présenter vers 13 h pour toute rééducation ou traitement d’avant-match. Après les entraînements d’équipe, les programmes quotidiens de lancers des lanceurs, l’entraînement au bâton et le repas d’avant-match, Groleau pourrait avoir plus de traitements avant le premier lancer.

Il vit en effet son Champ de Rêves.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR. Contactez-le à khieronymus@bcrnews.com.