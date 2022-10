Brad Gerstner d’Altimeter Capital demande à Meta de réduire ses effectifs

Le président et chef de la direction d’Altimeter Capital, Brad Gerstner, a déclaré dans une lettre ouverte à l’entreprise et le PDG Mark Zuckerberg lundi que Méta a trop d’employés et avance trop lentement pour conserver la confiance des investisseurs.

L’investisseur Meta recommande un plan pour récupérer le «mojo» de l’entreprise, notamment en réduisant les dépenses d’effectifs de 20% et en limitant les investissements coûteux de l’entreprise dans la technologie «métaverse» – logiciels et matériel VR – à pas plus de 5 milliards de dollars par an.

“Meta doit rétablir la confiance avec les investisseurs, les employés et la communauté technologique afin d’attirer, d’inspirer et de retenir les meilleures personnes au monde”, a écrit Gerstner dans la lettre. “En bref, Meta doit être en forme et concentré.”

La lettre est le dernier signe que les investisseurs de Meta commencent à exprimer des réserves sur les performances récentes de la société. Le stock de méta est en baisse de plus de 61% en 2022 jusqu’à présent.

À la fin du deuxième trimestre de cette année, Altimeter Capital détenait plus de 2 millions d’actions de Meta.

C’est aussi un vote de moindre confiance sur les ambitions de l’entreprise dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée. Meta a changé le nom de sa société de Facebook pour mieux se concentrer sur son matériel et ses logiciels VR, et dépense 10 milliards de dollars par an pour la technologie.

Le 11 octobre, Meta a annoncé un nouveau casque VR haut de gamme, le Quest Pro. Cependant, il y a peu de signes que la réalité virtuelle ou certaines des applications métavers de Meta, comme Horizon Worlds, gagnent du terrain auprès du public au-delà des premiers utilisateurs.

“De plus, les gens sont confus par ce que signifie même le métaverse”, a écrit Gerstner. “Si l’entreprise investissait 1 à 2 milliards de dollars par an dans ce projet, cette confusion ne serait peut-être même pas un problème.”

Il dit que la fortune estimée que l’entreprise dépense actuellement pour développer la réalité virtuelle pourrait prendre une décennie à se concrétiser.

“Un investissement estimé à plus de 100 milliards de dollars dans un avenir inconnu est surdimensionné et terrifiant, même selon les normes de la Silicon Valley”, a écrit Gerstner.

En fin de compte, Gerstner pense que Meta a trop de personnel et dépense trop en dépenses d’investissement. Si Meta était en mesure de contrôler ces coûts, dit l’investisseur, il pourrait alors doubler son flux de trésorerie disponible et améliorer le cours de son action.

Il fait valoir qu’une réduction de 20 % des dépenses des employés ramènerait Meta aux niveaux de dotation qu’elle avait l’année dernière, et que l’entreprise ne peut plus dépenser comme avant puisque le coût du capital et les taux d’intérêt ont récemment augmenté.

Dans la lettre, Gerstner dit qu’Altimeter Capital n’a pas de demandes et veut simplement s’engager avec la direction de Meta. Meta n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

“Mais loin d’être une mauvaise décision, nous pensons que les recommandations décrites ci-dessus conduiront à une entreprise plus légère, plus productive et plus ciblée – une entreprise qui retrouve sa confiance et son élan”, a écrit Gerstner.