Brad de Love Island retrouve sa grand-mère bien-aimée dans sa ville natale d’Amble après avoir démissionné pour que Lucinda puisse rester

Brad McClelland de LOVE Island a retrouvé sa bien-aimée Nan dans sa ville natale après avoir quitté l’émission pour que Lucinda Strafford puisse rester.

L’ouvrier est rentré chez lui à Amble, dans le Northumberland, où il a été photographié en train de se rapprocher de ses grands-parents dans une douce publication Instagram.

Instagram

Brad a posé avec sa nana sur la douce photo[/caption]

INSTAGRAM

La star a retrouvé sa nana Joyce après avoir quitté l’île[/caption]

Brad, 26 ans, a souri jusqu’aux oreilles en s’accroupissant pour mettre un bras autour de nana Joyce, 76 ans, assise sur une chaise de jardin au soleil.

La star de télé-réalité vit avec sa nounou depuis l’âge de quatre ans lorsqu’elle a été recueillie par elle après qu’un incendie a détruit sa maison familiale.

« Eh bien, je suis de retour et je me retrouve Nana », a-t-il légendé le message, dans lequel on pouvait le voir portant un haut de sport Nike, un short et des baskets.

Joyce était assise dans un haut crème, un bas de jogging noir, des chaussettes grises duveteuses et des pantoufles alors qu’elle regardait la caméra avec un sourire.

Brad a suivi avec une publication d’histoires sur Instagram de sa grand-mère, dans laquelle elle a envoyé son amour aux insulaires restants de la villa majorquine.

« Bonne chance à tous les insulaires là-bas », pouvait-on l’entendre dire alors qu’elle pleurait et était émue par le retour anticipé de Brad chez lui.

Brad a légendé la vidéo : « Me Nana vous souhaite à tous bonne chance et elle vous soutiendra toujours tout au long du chemin. Elle est devenue un peu émotive, alors je suppose qu’elle est aussi attachée à toi que moi.

« JE SOUHAITE QUE NOUS SOYONS ENSEMBLE »

Plus tôt cette semaine, Brad s’est porté volontaire pour quitter la villa pour permettre à son partenaire Lucinde, 21 ans, de rester un peu plus longtemps après avoir été élus les moins compatibles par le public.

Il a insisté pour qu’elle reste dans l’émission plutôt que de partir avec lui – mais dans son entretien de sortie, il a avoué qu’il regrettait d’avoir dit cela.

Brad a expliqué: « La nuit, c’était l’une de ces situations où, je ne voulais pas qu’elle parte [with me]. La façon dont nous avions une connexion, ce serait vraiment bien de prendre ce que nous avions et de le continuer à l’extérieur.

«Je me suis réveillé ce matin et j’aurais aimé que nous soyons partis ensemble. Je veux voir où cela aurait pu aller. Ne pouvant pas parler à Cind, ni lui demander où elle est, je veux savoir comment elle s’est réveillée ce matin.

Le beau gosse a poursuivi: « J’espère en quelque sorte qu’elle ne trouvera pas l’amour là-dedans, car peut-être que nous pourrons continuer là où nous nous sommes arrêtés. »

Brad a ajouté qu’il «garderait un œil» sur la façon dont le voyage de Lucinda sur Love Island se poursuivrait et qu’il serait «direct dans ses DM» si elle partait célibataire.

‘MOI ET CIND ÉTAIT SANS FAUTE’

Partageant son choc d’avoir été élu couple le moins compatible par les téléspectateurs, l’ex Islander a partagé: « Moi et Cind étions irréprochables. Tout le monde commentait à quel point j’avais l’air heureux, à quel point Cinds était heureuse.

« Cinds me disait à quel point elle était heureuse avec moi et vice versa. Tout le monde pouvait le remarquer. Je pense que si vous deviez demander aux insulaires là-bas, qui est le couple le plus compatible là-bas, moi et Cind aurions été là-haut. »

Et il estime que les deux couples d’amis de la série – Hugo et Sharon, et Kaz et Aaron – auraient dû être en bas.

Brad était l’un des garçons originaux de la série 2021 de Love Island, et initialement couplé avec Faye.





Cependant, sa tête a été tournée par Chloé – et lorsqu’elle a choisi un couple d’amis avec Hugo au lieu d’une relation avec lui lors d’une cérémonie de rapprochement, il lui a fallu greffer la nouvelle venue Rachel pour garder sa place dans la villa.

Les efforts de Brad ont payé et Chuggs a été largué de la série à la place – mais il a laissé Rachel en larmes lorsque la nouvelle arrivée Lucinda lui a tourné la tête quelques jours plus tard.

Les fans ont prédit que Brad ferait un retour lors d’un retour choc à Casa Amor après avoir repéré un » indice » dans le livre des règles de la série.

Rex

Brad est parti pour que Lucinda puisse rester dans la villa majorquine[/caption]

Érotème

Lucinda a décidé de rester dans la villa quand Brad est parti[/caption]

Érotème

Brad a dit un au revoir émotionnel plus tôt cette semaine[/caption]