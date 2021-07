LOVE Island’s Brad McClelland a révélé qu’il pensait que Lucinda Strafford « jouait un jeu » avec Aaron Francis.

L’ouvrier qui parle franchement dit que son ex fait « ce qu’elle doit faire pour rester là-dedans » après s’être retiré de la série afin qu’elle puisse rester dans des scènes déchirantes la semaine dernière.

Brad McClelland pense que Lucinda « joue à un jeu » pour rester dans la villa[/caption]

Il ne croit pas qu’elle aime Aaron[/caption]

S’exprimant lors de l’émission de radio Capital XTRA, Brad a déclaré qu’il n’était « pas trop dérangé » qu’elle voit Aaron.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Lucinda jouait à un jeu juste pour rester dans la villa, Brad a répondu : « D’après les discussions que j’ai eues avec elle, peut-être. »

Et il prétend qu’elle lui a dit « qu’elle n’était pas intéressée » par Aaron quand ils étaient ensemble dans la série.

Brad explique : « Je veux dire, je peux me tromper complètement et être crédule, mais je pense qu’elle joue un petit jeu pour rester là à la minute.

« Parce que comme je l’ai dit, Aaron était là quand j’étais là-bas, et elle ne s’intéressait pas du tout à Aaron, et maintenant je ne suis plus là, l’intérêt s’est manifesté. »

Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait envie de rattraper Lucinda quand elle est sortie, le garçon d’Amble est toujours enthousiaste.

« Oh certainement, même si ce n’est pas romantique, même juste se rencontrer pour avoir une discussion générale juste pour voir comment elle va », a-t-il déclaré.

Mais il pense que s’il voulait « raviver les choses » avec la fille de Brighton, il le pourrait.

« Si je le voulais, je pense que je pourrais », a-t-il déclaré.

« Juste à cause des sentiments que je ressentais de Lucinda et de la façon dont nous étions.

«Je me soutiendrais probablement moi-même. Mais alors tout le monde là-bas va se soutenir.

Hier soir, Brad a déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait revenir pour Casa Amor.

Lorsqu’un fan lui a demandé s’il allait à Casa Amor lors d’un Q&R sur Instagram, Brad n’a pas annulé l’idée.

« Pas à ma connaissance, mais c’est Love Island alors qui sait ? » il a dit cryptiquement aux fans.

Et les fans sont convaincus que la tête de Lucinda pourrait encore être tournée s’il revenait.

« Donnez-lui quelques jours avec Aaron, puis Chuck Brad de retour à Casa Amor », a tweeté un téléspectateur.





« Right Love Island, il est temps de ramener Brad dans la villa. Casa Amor, il vient svp », a écrit un autre.

« Brad doit aller à la Casa Amor alors que tout cela se passe sûrement ! Manquer l’or absolu à la télévision lorsque Lucinda revient avec lui laissant Aaron se tenir là », a ajouté un autre.

« Imaginez à quel point ce serait épicé pour Lucinda si Brad était ramené pour Casa Amor », a écrit un quatrième.

Brad est parti pour que Lucinda puisse rester dans la villa[/caption]