Braconnage des arbres : un écrivain de la Colombie-Britannique explore son histoire compliquée

La question du braconnage des arbres est peut-être une histoire familière aux habitants de la Colombie-Britannique, mais, comme l’auteur Lyndsie Bourgon l’explore dans son nouveau livre, les raisons pour lesquelles certains choisissent de voler des arbres anciens sont plus compliquées qu’elle ne le pensait au départ.

S’adressant à Your Morning de CTV jeudi, Bourgon, auteur de “Tree Thieves: Crime and Survival in North America’s Woods”, a déclaré que le marché noir du bois coûte à la Colombie-Britannique environ 20 millions de dollars par an.

Aux États-Unis, le braconnage des arbres peut valoir jusqu’à 100 millions de dollars par an et jusqu’à 1 milliard de dollars en Amérique du Nord.

“Cela semble un peu différent selon l’espèce qui est capturée, mais il s’agit essentiellement d’abattre un arbre”, a déclaré Bourgon, qui est basé en Colombie-Britannique et en Écosse.

En recherchant pour son livre, la National Geographic Explorer 2018 – des personnes dont le travail est soutenu par la National Geographic Society – s’est entretenue avec les braconniers eux-mêmes, ainsi qu’avec les forces de l’ordre, les habitants d’anciennes villes forestières et d’autres pour mieux comprendre pourquoi les gens entrer sur le marché illégal.

Elle a constaté que le problème est plus systémique qu’elle ne le pensait, la pauvreté dans un certain nombre d’anciennes communautés forestières du nord-ouest du Pacifique étant un facteur pour certains.

“Alors que je commençais à faire des recherches sur le livre et à faire des interviews dans certaines des villes où le braconnage est très courant, beaucoup de gens ont commencé à me dire qu’il n’y avait pas beaucoup de travail dans les villes”, a-t-elle déclaré.

“Il y a beaucoup de gens qui viennent de ces régions et qui ne veulent pas déménager et ils se sentent très à l’aise de travailler dans l’exploitation forestière, et le braconnage des arbres est un moyen de maintenir ce travail”, a-t-elle déclaré.



