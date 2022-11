Bracknell Town 0 – 3 Ipswich

Aux prises avec le septième rang, Bracknell a subi une défaite 3-0 au premier tour de la FA Cup face à l’équipe de Ligue 1 Ipswich.

La classe des visiteurs a finalement raconté qu’une frénésie en seconde période a tué la course de conte de fées du côté sud de la Southern League Premier Division, leur première apparition au premier tour depuis 2000.

Le propre but du capitaine Dan Bayliss a brisé la résistance avant que Freddie Ladapo et Panutche Camara ne s’affrontent avec une autre équipe hors championnat, Buxton, au deuxième tour.

Ipswich de Kieran McKenna n’a pas dépassé le deuxième tour de la FA Cup depuis la campagne 2018/19





Le stoppeur de Bracknell, Michael Eacott, a réalisé deux bons arrêts pour empêcher Ladapo, de chaque côté de son échec flagrant en première mi-temps.

Mais l’ailier Kane Vincent-Young a bouleversé le match en sept minutes de seconde période.

Ce fut d’abord un crève-cœur pour Bayliss lorsqu’il transforma le centre foré de Vincent-Young dans son propre filet à la 66e minute.

Bracknell a tenu ses adversaires de Ligue 1 à distance pendant plus d’une heure





Et puis il a fourni un beau ballon à Ladapo pour enfin trouver le fond des filets.

Vincent-Young, 26 ans, s’est vu refuser un but par le drapeau de hors-jeu.

La signature estivale de Camara a ajouté la touche finale avec son premier but pour le club à neuf minutes de la fin après une contre-attaque meurtrière.

Alvechurch fait match nul avec Forest Green au deuxième tour de la FA Cup

Non-League Alvechurch a été récompensé pour ses exploits de tueur de géants de la FA Cup avec un voyage à Forest Green au deuxième tour.

L’équipe basée dans le Worcestershire, qui joue dans la septième division de la Southern League Premier Central Division et est l’équipe la moins bien classée de la compétition, a stupéfait samedi l’équipe de Sky Bet League One Cheltenham.

Danny Waldrdon célèbre après que ses deux buts aient aidé Alvechurch à battre Cheltenham en Ligue 1





Ils affronteront désormais une autre équipe du troisième niveau à Forest Green, 23e, qui a lui-même battu South Shields hors Ligue, après le tirage au sort de lundi.

Dans un autre match intrigant, Wrexham, l’un des meneurs de la Ligue nationale, accueille la Ligue nationale South Farnborough.

Wrexham, qui a été rajeuni après sa prise de contrôle hollywoodienne de haut niveau l’année dernière, a dépassé Oldham ce week-end tandis que Farnborough a vaincu Sutton.

Ebbsfleet, également de la Ligue nationale du Sud, accueille l’opposition de la Ligue 1 à Fleetwood tandis que King’s Lynn, haut voleur de la Ligue nationale du Nord, affronte la Ligue 2 Stevenage.

La National League South Chippenham, qui a remporté une victoire choc contre League One Lincoln, affrontera une autre équipe de la même division à Burton.

Curzon Ashton affrontera Grimsby s’ils peuvent voir Cambridge et Solihull jouera Harrogate s’ils dépassent Hartlepool. Barnet ou Chelmsford, quant à eux, se rendront à Accrington et Woking accueillera Exeter s’ils peuvent éliminer

Oxford.

Il y a un affrontement dans toute la Ligue 1 entre Portsmouth et MK Dons et deux équipes de Ligue 2 à Walsall et Carlisle s’affronteront.

Tirage au sort complet du deuxième tour de la FA Cup

Les matchs nuls se joueront le week-end du 25 au 27 novembre

Curzon Ashton ou Cambridge United contre Grimsby

Wrexham contre Farnborough

Accrington contre Barnet ou Chelmsford

Ebbsfleet contre Fleetwood

Ipswich contre Buxton

Barnsley contre Crewe

Forest Green contre Alvechurch

Portsmouth contre MK Dons

Shrewsbury contre Peterborough ou Salford

Solihull Moors ou Hartlepool contre Harrogate

King’s Lynn Town contre Stevenage

Charlton contre Stockport

Bristol Rovers contre Boreham Wood

Dagenham & Redbridge contre AFC Fylde ou Gillingham

Woking ou Oxford United contre Exeter

Sheffield Wednesday contre Mansfield

Weymouth ou AFC Wimbledon contre Chesterfield

Burton contre Chippenham Town

Walsall contre Carlisle

Newport contre Torquay ou Derby