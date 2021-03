Les équipes Big Ten, telles que Rutgers, Maryland et Michigan State, sont les plus sûres parmi les équipes à bulles grâce à des victoires dans le tournoi de conférence – ou dans le cas des Spartans, deux victoires marquantes sur l’Illinois et le Michigan dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Les Big Ten ont mené la nation dans le classement NET et cela a porté ses fruits près du haut et du bas de la fourchette.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy