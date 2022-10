Bracelets métalliques officiels de Pixel Watch Obtenir les prix

Pour lancer le lancement de la Pixel Watch, Google a mis à disposition 5 bracelets de montre différents dans plusieurs couleurs. Ce sont des bracelets de première partie qui ne sont certainement pas bon marché, mais qui devraient au moins arriver avec une qualité décente. En fait, lors d’une première pratique, nous avons confirmé avant l’arrivée de la Pixel Watch que l’Active Band était plutôt sympa.

Si vous achetez une Pixel Watch, vous recevrez un Active Band dans la boîte. Cependant, si vous voulez d’autres bandes ou avez besoin d’une couleur différente de la bande active, vous paierez entre 49,99 $ et 79,99 $.

La Bande active coûte 49,99 $ et est le moins cher. C’est un matériau en caoutchouc destiné à être porté au quotidien et à être, eh bien, actif. Il doit résister à la sueur et à tout ce que vous pouvez lui lancer. La Bande extensible, qui est une bande de tissu à boucle unique sans fermoir (fait de polyester recyclé et de spandex), est censé être super confortable et résistant à la transpiration à 59,99 $. La Bande tissée vous coûtera également 59,99 $, et il est fait de fil recyclé.

Pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus classe, il y a deux bandes de cuir à 79,99 $.

Il y a deux autres bracelets de montre officiels qui arrivent sur la Pixel Watch en dehors des 5 parmi lesquels vous pouvez choisir au lancement. Ce sont les Lien en métal (lien) et Bandes en maille métallique (lien), qui devrait arriver au printemps, selon les listes Google Store pour chacun. Ils sont illustrés ci-dessus sur le côté droit.

À 199 $ et 119 $, respectivement, ces groupes sont les plus chers du groupe. S’ils sont bien faits, ils pourraient valoir le prix, même si j’ai déjà vu des bavardages en ligne suggérant qu’ils sont trop chers. C’est vraiment une prise personnelle, car un bracelet de montre en métal haut de gamme peut certainement demander bien plus que 200 $. Le bracelet à maillons métalliques d’Apple coûte 349 $, en comparaison. Leur bracelet à boucle milanaise coûte 99 $. Le bracelet à maillons métalliques de Samsung pour Galaxy Watch 5 coûte 300 $.

S’il y a un point à retenir de tous ces accessoires officiels de Pixel Watch, c’est que les accessoires de première partie ne sont presque jamais aussi bon marché que les produits tiers que vous trouverez sur Amazon. Je sais que c’est une observation évidente, mais si vous vous plaignez d’un groupe de métal à 200 $ de Google, donnez du temps au tiers bon marché et il aura ce dont vous avez besoin.