BPART fournira des trajets de Bureau, comtés de Putnam à Ottawa pour des voyages médicaux tous les lundis – Shaw Local

À compter de maintenant, BPART étendra ses services pour inclure des trajets depuis les comtés de Bureau ou de Putnam vers et depuis Ottawa tous les lundis.

« En raison de changements récents avec St. Margaret’s Health, nous avons constaté une augmentation des demandes d’hébergement des passagers qui ont besoin de trajets plus d’une fois par mois », a déclaré Amber Biddix, directrice des transports. « Ce n’est qu’une des façons dont nous pouvons aider ces coureurs pendant cette transition. »

De plus, BPART a ajouté une autre heure de dépôt / ramassage à l’Illinois Valley Community College. Les horaires sont 7h45, 11h, 13h et 16h30 pour accueillir un plus grand nombre d’élèves.

Un service le jour même peut être disponible pour les passagers mais n’est pas garanti.

« En règle générale, les trajets doivent être programmés au moins 24 heures à l’avance et au plus tard à midi la veille d’un trajet », a déclaré Biddix. « Nous sommes heureux d’essayer d’intégrer un trajet si un chauffeur est disponible en raison d’une annulation de dernière minute, bien que nous ne puissions faire aucune promesse. »

Le 1er août, les passagers verront une augmentation des tarifs pour les trajets vers / depuis Peoria et Ottawa. Le coût sera de 15 $ pour un aller simple. Il s’agit de la première augmentation depuis de nombreuses années et est rendue nécessaire par la hausse des coûts du carburant à cette époque. Tous les autres tarifs resteront inchangés.

BPART peut coordonner les services de transport pour amener les passagers à leur destination en établissant des liens avec des fournisseurs voisins dans les comtés de La Salle, Lee/Ogle, Whiteside, Henry et Marshall/Stark.

BPART est un fournisseur de transport approuvé par Medicaid, et les bénéficiaires peuvent contacter leur fournisseur Medicaid ou BPART pour savoir comment utiliser le système pour les rendez-vous médicaux.

BPART est le système de transport public pour les comtés de Bureau et Putnam. Les services sont disponibles du lundi au samedi entre 6 h et 21 h. Pour toute question ou pour planifier un trajet, appelez le 877-874-8813.