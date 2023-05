BPART annonce les résultats du sondage sur les transports en commun de 2023 – Shaw Local

Après avoir entendu 48 participants en 2022, 195 personnes au total ont répondu à l’enquête de 2023 du Bureau-Putnam Area Rural Transit. L’enquête était disponible pour les passagers ayant effectué une réservation en 2022 et était également disponible dans les lieux publics et en ligne.

Les coureurs ont d’abord été interrogés sur leur comté de résidence. Parmi ces réponses, 83 % des répondants vivent dans le comté de Bureau, 10 % dans le comté de Putnam et 6 % dans le comté de La Salle.

Lorsqu’ils sont ventilés par code postal, la majorité des coureurs vivent à Princeton (50%) et à Spring Valley (13%). Les coureurs restants venaient de Bureau, Douvres, Granville, Hennepin, Kewanee, Ladd, LaMoille, La Salle, Magnolia, Malden, Manlius, Mark, McNabb, Oglesby, Ohio, Pérou, Putnam, Seatonville, Sheffield, Tiskilwa, Walnut et Wyanet.

Selon cette enquête, 62 % des coureurs ont 60 ans et plus, 15 % ont entre 50 et 59 ans, 9 % ont entre 40 et 49 ans, 6 % ont entre 30 et 39 ans et 6 % ont entre 20 et 29 ans. BPART rapporte que 2% des coureurs ont moins de 20 ans et le pourcentage de coureurs âgés de 60 ans et plus a augmenté de 33% par rapport à l’année précédente.

Lorsqu’on leur a demandé si le conducteur avait accès à un permis de conduire valide et à un véhicule en état de marche immatriculé et assuré, 72 % des conducteurs ont répondu qu’ils n’avaient pas cet accès, une augmentation par rapport à 56 % par rapport à l’année précédente.

Il a été demandé aux passagers s’ils utiliseraient le WiFi sur les véhicules : 36 % des clients ont répondu oui, 64 % ont répondu non.

Selon cette enquête, 33% des coureurs ont 60 ans et plus, 27% ont entre 50 et 59 ans, 10% ont entre 40 et 49 ans, 14% ont entre 30 et 39 ans et 8% ont entre 20 et 29 ans. l’année dernière, il a vu de nombreux nouveaux cyclistes dans ce groupe d’âge le plus jeune malgré les réponses à cette enquête.

Selon l’enquête, 87 % des passagers ont déclaré ne pas utiliser le système de cartes perforées sans contact. Les personnes interrogées âgées de plus de 60 ans ne sont pas tenues de payer des frais. Il y avait 25 répondants qui utilisent actuellement le système de cartes perforées sans contact.

Tous les résultats de l’enquête ont indiqué que l’anglais était la principale langue parlée du motard.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi un passager n’avait pas utilisé BPART au cours des six derniers mois, 22 % ont déclaré que le trajet était en dehors de la zone de service de BPART, 17 % avaient raté l’heure limite de réservation, 9 % avaient besoin d’un service avant ou après les heures d’ouverture, 6 % ont déclaré que le le voyage n’était pas une date prévue par BPART pour Peoria ou Ottawa et 2 % n’avaient pas les moyens d’aller loin.

La dernière question portait sur l’intérêt d’un usager à faire partie d’un groupe qui se réunit régulièrement pour discuter des transports en commun dans la région.

La plupart des coureurs ont répondu non à 83 %, 13 % ont déclaré qu’ils contacteraient BPART pour plus d’informations et 4 % ont dit oui. À ce jour, un coureur a manifesté son intérêt à faire partie d’un groupe consultatif.

BPART a remercié ceux qui ont pris le temps de donner leur avis. Si vous souhaitez en savoir plus sur la participation à un groupe consultatif sur les transports locaux, contactez Amber Biddix, directrice des transports, au 877-874-8813 ou par e-mail à [email protected]