BP va revoir les relations personnelles entre le personnel pour éliminer les comportements « problématiques »

BP a lancé un examen de toutes les relations personnelles entre ses employés, en particulier aux niveaux supérieurs, pour éliminer toute conduite « problématique », peut révéler le Guardian.

Le directeur général de la société pétrolière et gazière, Bernard Looney, a démissionné mardi soir après une enquête sur ses relations personnelles avec ses collègues. Son départ a laissé l’entreprise confrontée à des questions sur sa gouvernance et sa culture.

BP a déclaré cette semaine qu’un lanceur d’alerte anonyme avait déclenché en mai 2022 une enquête sur la conduite de Looney, au cours de laquelle il avait admis un « petit nombre de relations historiques » avant de devenir directeur général en 2020. À l’époque, il avait donné au conseil d’administration des assurances sur son passé. relations et comportements futurs. Depuis lors, d’autres allégations ont récemment été révélées, a déclaré BP, et Looney a admis qu’il n’avait « pas été totalement transparent dans ses révélations précédentes ».

Il est entendu que l’examen de BP se concentre particulièrement sur les relations impliquant des cadres supérieurs. « Le problème dépasse le cadre de Bernard », a déclaré une source proche de l’étude. Plus largement, on s’inquiète d’une « culture problématique, machiste et dominée par les hommes », dans la mesure où certains membres du personnel n’ont pas pris conscience des problèmes de gouvernance que des relations non divulguées peuvent causer et considèrent simplement que les hommes seniors sont des « acteurs », a déclaré la même source.

BP compte plus de 67 600 collaborateurs et est présent dans 62 pays. Looney a démissionné après moins de quatre ans à la tête de l’entreprise et plus de deux décennies au sein de l’entreprise.

Des sources affirment également qu’il y a eu des relations « problématiques » entre les hauts fonctionnaires.

« BP est une immense entreprise, où les gens restent souvent pendant des décennies. Il devient son propre univers et les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle deviennent très floues. Cela peut évidemment poser des problèmes », a déclaré une source industrielle.

BP a déclaré n’avoir constaté aucune violation de son code de conduite après son examen des relations de Looney l’année dernière. Le code avertit les employés que des conflits d’intérêts peuvent survenir si leurs « intérêts ou activités affectent, ou semblent affecter, votre capacité à prendre des décisions objectives pour BP ». Cela inclut « avoir une relation intime avec quelqu’un dont vous pouvez influencer le salaire, l’avancement ou la direction ».

Avant la sortie surprise de Looney, il avait reçu des éloges pour avoir défendu la diversité sur le lieu de travail, notamment en encourageant une meilleure représentation des sexes parmi les diplômés ainsi que dans l’équipe de direction.

Looney a également mené des campagnes visant à améliorer la sensibilisation à la santé mentale au sein de l’entreprise. Les femmes représentent près de 40 % du personnel de BP, tandis que l’équipe de direction et le conseil d’administration sont répartis à parts égales entre hommes et femmes.

Le départ brutal de Looney a laissé la compagnie pétrolière sous le choc, craignant qu’elle ne respecte pas son plan de réduction de ses émissions de carbone. Son président Helge Lund, qui a nommé Looney à ce poste, a insisté sur le fait que sa stratégie de décarbonation, qui implique de passer des hydrocarbures aux énergies renouvelables, est inchangée.

Certains investisseurs se sont également demandé si le conseil d’administration aurait dû divulguer au marché l’examen de 2022 des relations de Looney avec le personnel.

De nombreuses sources ont affirmé que les relations de Looney étaient un « secret de polichinelle » au sein de l’industrie pétrolière et gazière et que sa réputation d’entretenir des relations personnelles avec ses collègues était antérieure à sa nomination au poste de directeur général.

.

Une source haut placée de l’industrie pétrolière a déclaré au Guardian plus tôt cette semaine : « C’est un secret de polichinelle depuis un certain temps, et le conseil d’administration de BP devait connaître sa réputation avant qu’il ne soit nommé directeur général. C’est absolument absurde de prétendre que cela a été révélé l’année dernière.»

Lund a commencé à rechercher un nouveau directeur général et envisagera d’embaucher un étranger pour ce poste pour la première fois depuis plus de 30 ans. Les candidats internes pour ce poste incluent le directeur général par intérim, Murray Auchincloss, l’ancien directeur financier. Lund se serait déclaré exclu de la course pour occuper le poste le plus élevé.

Fils de producteurs laitiers irlandais, Looney a rejoint l’entreprise à l’âge de 21 ans, diplômé de l’University College Dublin en 1991. En tant qu’ingénieur de forage, il a travaillé dans la mer du Nord et dans le golfe du Mexique avant de fréquenter la Stanford Graduate School of Business. en 2004. Il revient chez BP avec une maîtrise ès sciences en gestion.

BP a refusé de commenter l’examen interne. Looney a été approché pour commentaires.