BP et Shell annoncent d’énormes bénéfices malgré la baisse des prix du pétrole et du gaz

Les partis d’opposition ont déclaré que le gouvernement n’agissait pas alors que les compagnies pétrolières continuent d’engranger des profits massifs, même si les prix du pétrole et du gaz ont baissé par rapport aux sommets de l’année dernière.

BP a annoncé mardi avoir réalisé environ 2 milliards de livres sterling de bénéfices sous-jacents sur les coûts de remplacement au cours des trois mois se terminant fin juin.

Bien qu’il soit inférieur de plus des deux tiers aux résultats de l’année dernière, il a suscité de nouvelles critiques sur la façon dont le gouvernement a géré une industrie qui a largement bénéficié de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine et de la flambée des prix mondiaux de l’énergie qui a suivi.

« Ces chiffres démontrent le scandale persistant de l’incapacité des conservateurs à agir sur les aubaines de la guerre empochées par les producteurs de pétrole et de gaz », a déclaré Ed Miliband, le secrétaire du Labour pour le climat fantôme et net zéro.

Il a ajouté que le Premier ministre Rishi Sunak « devrait commencer par corriger les failles béantes de la taxe exceptionnelle sur les bénéfices pétroliers et gaziers, et non en leur distribuant des milliards de subventions aux contribuables.

« Le travail apporterait une taxe sur les bénéfices exceptionnels aux géants du pétrole et du gaz pour aider à lutter contre la crise du coût de la vie, parallèlement à notre plan visant à faire de la Grande-Bretagne une superpuissance énergétique propre afin que nous puissions réduire les factures des familles et des entreprises. »

Le gouvernement a mis en place une taxe exceptionnelle sur les bénéfices que les sociétés pétrolières et gazières tirent de la mer du Nord. Cependant, il a inclus la possibilité de réduire l’impôt si les entreprises investissent, ce que l’opposition a qualifié d’« échappatoire ».

Il y a un an, BP a réalisé un bénéfice de 8,45 milliards de dollars (6,6 milliards de livres sterling), lorsqu’il a été stimulé par une flambée des prix du pétrole et du gaz.

BP a imputé la baisse des bénéfices aux travaux de maintenance planifiés et à la baisse des marges de son activité de raffinage.

L’industrie a également dû faire face à une réduction progressive du prix des combustibles fossiles, en particulier du gaz naturel.





Aucune famille ne devrait avoir froid l’hiver prochain parce que le gouvernement a renoncé à taxer des gens comme BP. Sarah Olney, porte-parole libérale démocrate du Trésor

Le gaz naturel se négociait à environ 320p par therm il y a un an, il vaut maintenant environ 70p par therm.

Pourtant, il a tout de même révélé son intention de remettre plus de liquidités aux investisseurs grâce à des dividendes plus élevés et à un nouveau rachat d’actions.

Cela survient une semaine après que le géant pétrolier rival Shell a également réalisé des bénéfices plus faibles que prévu pour son dernier trimestre.

BP a déclaré que la performance porte ses bénéfices totaux pour le premier semestre 2023 à 7,5 milliards de dollars (5,9 milliards de livres sterling).

La société a ajouté que son activité en mer du Nord avait payé 970 millions de dollars (755 millions de livres sterling) d’impôts au cours du semestre, dont 460 millions de dollars (358 millions de livres sterling) en raison de la taxe sur les bénéfices exceptionnels sur les bénéfices énergétiques.

La mise à jour intervient un jour après que le Premier ministre Rishi Sunak a insisté sur le fait qu’il voulait « maximiser » les développements en mer du Nord et a affirmé que le refus du Labour de soutenir de nouveaux gisements de pétrole et de gaz serait « mauvais pour l’économie britannique ».

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré: «Ces bénéfices monstres seront un autre choc désagréable pour les familles qui n’ont pas les moyens de chauffer leur maison cette année.

«Le gouvernement ne devrait pas être trompé pour supprimer l’impôt sur les bénéfices exceptionnels par cette baisse des bénéfices. Soyons francs, ceux-ci sont encore énormes.

« Aucune famille ne devrait avoir froid l’hiver prochain parce que le gouvernement a renoncé à taxer des gens comme BP.

« Il est temps de faire passer les besoins des familles et des retraités en difficulté avant le portefeuille des sociétés pétrolières mondiales. Pourtant, ce gouvernement conservateur est complètement déconnecté et a de mauvaises priorités. »

Le directeur général de BP, Bernard Looney, a déclaré : « Un autre trimestre de performance tout en se transformant.

« Notre performance sous-jacente a été résiliente avec une bonne livraison de trésorerie au cours d’une période d’activité de redressement importante et de marges plus faibles dans notre activité de raffinage.

« Nous mettons en œuvre notre stratégie à un rythme soutenu – nous avons lancé deux grands projets pétroliers et gaziers pour aider à maintenir le flux d’énergie aujourd’hui et nous accélérons notre transformation grâce à nos cinq moteurs de croissance de transition.

« Et nous servons les actionnaires, en augmentant notre dividende et en annonçant un nouveau rachat d’actions. »

Les actions de BP ont augmenté d’environ 2% vers midi mardi.